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Рада досрочно прекратила полномочия депутата Артеменко
11:30 16.05.2017 |
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата Андрея Артеменко (внефракционный).
За принятие проекта постановления №6445 проголосовали 244 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Артеменко отсутствовал в сессионном зале во время рассмотрения данного вопроса.
Согласно ст. 81 Конституции, полномочия депутата досрочно прекращаются в случае прекращения его гражданства.
Как сообщали Українські Новини, ранее издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику Президента США по национальной безопасности и обороне Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией.
Одним из пунктов плана, по данным издания, является организация всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет.
В связи с этим фракция Радикальной партии Олега Ляшко исключила Артеменко из своего состава.
В конце февраля прокуратура Крыма начала расследование в отношении Артеменко по подозрению в государственной измене.
27 февраля Артеменко подтвердил, что имеет гражданство Канады.
29 апреля Президент Петр Порошенко подписал указ, которым прекратил украинское гражданство Артеменко.
Уже экс-депутат просит Высший административный суд признать незаконным и отменить указ Президента.
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