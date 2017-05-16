Рада досрочно прекратила полномочия депутата Артеменко

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата Андрея Артеменко (внефракционный).

За принятие проекта постановления №6445 проголосовали 244 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Артеменко отсутствовал в сессионном зале во время рассмотрения данного вопроса.

Согласно ст. 81 Конституции, полномочия депутата досрочно прекращаются в случае прекращения его гражданства.

Как сообщали Українські Новини, ранее издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику Президента США по национальной безопасности и обороне Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Одним из пунктов плана, по данным издания, является организация всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет.

В связи с этим фракция Радикальной партии Олега Ляшко исключила Артеменко из своего состава.

В конце февраля прокуратура Крыма начала расследование в отношении Артеменко по подозрению в государственной измене.

27 февраля Артеменко подтвердил, что имеет гражданство Канады.

29 апреля Президент Петр Порошенко подписал указ, которым прекратил украинское гражданство Артеменко.

Уже экс-депутат просит Высший административный суд признать незаконным и отменить указ Президента.