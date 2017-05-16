Турецко-китайский гамбит. Зачем Китаю шпионская сеть в Харькове

Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

В апреле этого года в Харькове почти незаметно для широкой общественности была арестована китайская шпионка.

Гражданка Китая подозревается в том, что вербовала на Харьковщине специалистов и научных работников оборонно-промышленного комплекса, в том числе тех, которые имеют допуск к государственной тайне, с целью их привлечения к участию в разработках и модернизации военной продукции Китая.

Речь идет, прежде всего, о государственном предприятии "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова", которое ныне входит в государственный концерн "Укроборонпром" и с советским времени является ведущим предприятием в Украине по разработке бронетанковой техники.

По всей видимости, с этим арестом типичного промышленного шпиона (в данном случае - шпионки) заканчивается довольно длительный период плотного сотрудничества Украины и Китая в военно-промышленной сфере.

Ни для никого не секрет, что в начале 2000-х годов именно сотрудничество нашего военпрома с КНР фактически спасло многочисленные уникальные предприятия от развала. На китайские деньги в Украине разрабатывались ракеты и двигатели, различные комплектующие для китайской космической программы. О многих из тех разработок мы сейчас слышим как о "новейших", предлагаемых нашим военпромом для вооружения нашей армии.

Однако с определенного момента мы и Китай стали прямыми конкурентами на мировом рынке вооружений. Правда, в разных весовых категориях - хотя и Киев, и Пекин наперегонки предлагают гораздо более дешевые образцы вооружения чем Европа или Российская Федерация, однако качество изделий из Поднебесной традиционно хромает.

Типичный пример, с которым вполне можно связать и арест шпионки - это турецкий проект основного боевого танка "Altay" (назван в честь героя войны за независимость 1919-1923 гг. генерала Фархеттина Алтая). Австрийская компания AVL List GmbH, разрабатывавшая для танка двигатель, после попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года отказалась от выполнения контракта. Так надежда турецкого танкостроения осталась без мотора на завершающем этапе разработки.

Причем серийное производство "Алтаев" планировали наладить уже в этом году, если бы не казус с двигателем. Всего турецкая армия хочет закупить 1000 машин, каждая стоимостью 5,5 млн. долларов, таким образом полностью заменив устаревшие танки американского и немецкого производства, которые крайне посредственно зарекомендовали во время войны в Сирии. Только потери "Леопардов" составили по самым скромным подсчетам десяток единиц.

Согласно новому "Стратегическому плану развития оборонной промышленности Турции на период с 2017 по 2021 год", опубликованному в марте 2017-го, завершение испытаний и запуск в производство танка "Altay" должны быть осуществлены к концу 2020 года, когда в войска должны быть переданы первые 15 машин. В 2021-м планируется передать еще 20 экземпляров, а после 2021-го запустить его массовое производство.

В условиях, когда Запад и его союзники от военного сотрудничества с Турцией отказались, необходимыми технологиями для продолжения проекта обладают только три страны - Россия, Украина и Китай.

Естественно, что российско-турецкие отношения очень далеки от безоблачных - страны жестко сошлись в клинче за влияние в Сирии. Поэтому выбор Анкаре пришлось делать между Киевом и Пекином. На данный момент выбор очевиден - 14 марта 2017 года во время визита в Анкару премьер-министра Владимира Гройсмана страны подписали меморандум о взаимопонимании. Турецкие СМИ сообщили, что речь идет об использовании технологий украинского танкового двигателя 6ТД-3 для доработки танка "Алтай".

При этом украинское танкостроение переживает период перестройки на военные рельсы, когда поставки национальным вооруженным силам откровенно превалируют над экспортными контрактами. Этим кстати объясняется некий провал с поставками "Оплотов" в Таиланд.

Ведь в "золотые времена" конца 1990-х харьковчане вполне успешно выполняли серьезные международные контракты. Достаточно вспомнить контракт 1996 года, когда в Пакистан были поставлены сразу 320 танков Т-80УД с отечественными двигателями 6ТД-2.

Из-за отсутствия в Пакистане собственного производства запчастей для них, "Укроборонпром" и предприятия украинского военпрома до сих пор "стригут купоны", обеспечивая техническое обслуживание пакистанских танков. Кроме того, харьковские двигатели серии 6ТД поставляются для собственных пакистанских основных боевых танков Al-Khalid. То есть потенциал вполне есть.

Единственной надеждой Китая остается срыв нашими поставщиками сроков выполнения возможного турецкого контракта. Тогда уже точно на сцену выйдут китайские производители. И именно для этого им нужна свежая информация прямо из Харькова.

Впрочем, внедрить своего агента в такой город как Харьков китайской разведке не представляет абсолютно никакой проблемы - с начала 1990-х тут осели множество китайских мигрантов, которые занимаются прибыльным бизнесом - поставками товаров народного потребления.

В общем история с промышленным шпионажем и противостоянием наших стран в международной торговле оружием только в начале пути. Хотя Украина и обладает необходимыми военно-промышленными технологиями, чтобы удовлетворить потребности проекта турецкого танка "Алтай", "в спину" уже дышат китайские конкуренты. И они явно не стесняются в выборе средств для достижения своих целей.

