Горловка становится эпицентром боевых действий на Донбассе

Один из бывших промышленных центров Донбасса рискует очень скоро превратиться в арену полноценных боевых действий.

На ситуацию вокруг одного из крупнейших городов Донецкой области просто невозможно не обратить внимание, поэтому сегодня в фокусе внимания Горловка.

С начала сепаратистских волнений на Донбассе, Горловка всегда имела некий особый статус. Когда там правил балом Игорь "Бес" Безлер, ее даже называли "республикой в республике" и утверждали, что такого террора как в Горловке - нет больше нигде в "Л-ДНР".

Как известно, город находится под контролем террористов с 14 апреля 2014 года, когда группа представителей местного криминалитета под командованием Безлера, который тогда представлялся просто "подполковником российской армии", захватила городское отделение милиции и установила над ним российский флаг, а часть горловской милиции перешла на сторону сепаратистов.

В первых числах ноября 2014 года Игорь Безлер "сдал дела" и выехал из Горловки в Крым, после чего его бандформирование было нейтрализовано бандформированием Александра Захарченко и Горловка перешла в прямое подчинение "ДНР".

По неофициальной информации, украинские войска несколько раз могли освобождать город во время активной фазы АТО, однако каждый раз не получали соответствующего приказа. Сначала летом 2014 года силы антитеррористической операции подошли вплотную к городу и даже окружили его но, на том все и завершилось. Как рассказывают бойцы добровольческих батальонов, которые рвались в бой освобождать город, им тогда объяснили отсутствие штурма наличием в городе крупных химзаводов, которые сепаратисты могут взорвать, вызвав экологическую катастрофу (хотя еще 8 мая завод "Стирол" приостановил свою работу и вывез все запасы опасных веществ со складов).

Позже, в январе 2015 года, во время активных боев за Дебальцево, украинские разведчики сообщали (и эта информация тогда просочилась в интернет), что Горловка почти не охраняется и ближайший блок-пост боевиков они встретили в центре города. Однако и тогда штурма города ВСУ не было, а потом пришлось отступить еще и из Дебальцево.

Как бы там не было, а Горловка до сих пор находится в составе так называемой "ДНР", контролируется террористами и активно используется ими для обстрелов как позиций украинской армии, так и мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.

Так, 13 мая около половины одиннадцатого вечера террористы обстреляли из РСЗО "Град" поселок Новолуганское, что в "серой зоне" между Бахмутом (бывший Артемовск) и Горловкой. Причем, целенаправленно обстреляли свиноферму, которая там находилась. Мы уже писали, что боевики часто обстреливают действующие и заброшенные фермы или складские помещения, считая, что там размещаются казармы Вооруженных сил Украины. Правда, на этот раз досталось настоящий ферме и в результате обстрела погибло около 200 свиней.

Стоит отметить, что наши тоже в окопах не отсиживаются и северная и северо-западная окраины Горловки, граничащие с линией разграничения, частенько становятся свидетелями боев между ВСУ и террористами. Однако, в последние дни ситуация вокруг Горловки заметно обострилась и если раньше боевые действия проходили в основном на периферии, то сейчас можно встретить сообщения о взрывах и перестрелках в самом городе.

Например, в субботу вечером, 13 мая, террористы открыли огонь из "Градов", расположенных на территории Горловки. По сообщению волонтера группы "Стоп террор" Семена Кабакаева, сначала работала ствольная артиллерия, а затем террористы перешли к реактивной, выпустив целый пакет.

Понятно, что украинская армия не могла молча наблюдать за тем, как ее расстреливают из "Градов", поэтому нанесла удар на подавление огня противника. В итоге завязался так называемый "артиллерийский пинг-понг" на северных и северо-западных окраинах Горловки, в частности в районе Зайцево.

Все это привело к еще более агрессивным действиям ВСУ в ответ. До сих пор точно неизвестно, что именно происходило, но 14 мая местные жители начали жаловаться в соцсетях на взрывы в 5-м квартале Калининского района Горловки, что на востоке (!) города (кстати, именно в этом районе находится известный завод концерна "Стирол"), а также на затяжные стрелково-минометные бои в районе села Широкая Балка, что на западной окраине города - рядом с линией разграничения.

15 мая бои вокруг Горловки продолжились. В районе 19:30 поступило сообщение о затяжном многочасовом стрелково-минометном бое на севере города в районе Зайцево и Майорского, а также о перестрелке из крупнокалиберных пулеметов на западной окраине города. Чуть позже поступило сообщение о появлении в районе Зайцево танка, правда, не удалось уточнить - чьего именно танка.

Тем не менее, все идет к тому, что Горловка становится самой горячей точкой линии разграничения, а бои на территории города, скорее всего, вызваны работой украинских ДРГ, которые уничтожая технику врага на его территории, защищают прифронтовые населенные пункты от обстрелов.