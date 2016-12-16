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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Госхолдинг "Роснефтегаз" получил убыток по РСБУ в 2016 году - 90,4 млрд рублей

Госкомпания «Роснефтегаз» (100% у Росимущества, деятельности не ведет, владеет 50% плюс 1 акция «Роснефти», 10,97% «Газпрома» и 26,36% «Интер РАО») получила в 2016 г. чистый убыток по РСБУ в размере 90,4 млрд руб. и поэтому не будет платить дивиденды по итогам года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на человека, знакомого с ходом подготовки директивы правительства. Росимущество и Минэнерго уже согласовали проект соответствующей директивы, сообщает агентство.

Правительство России добивается от госкомпаний направления на дивиденды половины прибыли по МСФО. Но по «Роснефтегазу» было принято отдельное решение, подтверждает федеральный чиновник: из-за приватизации «Роснефти» компания не будет платить дивиденды. Каким образом у компании сформировался убыток, он не объясняет.

«Роснефтегаз» отчетность не публикует.

В бюджете-2017 было заложено 156,4 млрд руб. поступлений от «Роснефтегаза» (возможно, затем сумма корректировалась). Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова лишь напомнила о поручении премьера при обсуждении дивидендов госкомпаний исходить из 50%-ной нормы.

9,5% акций «Роснефти» продавалось в декабре 2016 г. для латания бюджета, за 10,2 млрд евро пакет купил консорциум катарского суверенного фонда QIA и Glencore (компании владеют СП на паритетных началах) - QHG Shares Limited (переименована в QHG Oil). «Роснефтегаз» заплатил в конце декабря промежуточные дивиденды за девять месяцев 2016 г. в размере 710,8 млрд руб. (цена продажи пакета в рублях на тот момент была 692,4 млрд руб., поэтому 18,5 млрд руб. на дивиденды компании пришлось добавить из собственных средств).

5 декабря ВТБ выдал сингапурской QHG Shares Limited кредит на 692 млрд руб. (10,2 млрд евро) под залог приобретаемых акций «Роснефти», говорится в документах владельца этого пакета - равноправного СП Glencore и QIA. Уже 22 декабря права требования по кредиту вместе с обеспечением перешли к самому «Роснефтегазу». А 3 января консорциум Glencore и QIA наконец-то стал владельцем доли в «Роснефти». «Роснефтегаз» снял залог с акций, сказано в документах QHG Shares. На каких условиях ВТБ выдавал кредит и за сколько у него выкупал права требования «Роснефтегаз», в документах QHG Oil не говорится. «Связка «Роснефти» и «Роснефтегаза» очень непрозрачна, невозможно сказать, что происходит внутри нее. Убыток не может объясняться огромными дивидендами в конце года, так как они никак не влияют на финансовый результат и отражают отношения компании с акционером», - говорит партнер юрфирмы А2 Михаил Александров. Убыток мог быть получен в результате курсовых разниц, тем более что к «Роснефтегазу» на короткое время переходил в залог продаваемый пакет «Роснефти» и обязательства по кредиту в 10,2 млрд евро, который ВТБ выдал на покупку этого пакета, продолжает он.

К убытку теоретически могла привести переоценка активов, в любом случае это наверняка какой-то чисто бухгалтерский показатель, предполагает партнер Goltsblat Антон Панченков.

«Роснефтегаз» может выплатить в 2017 г. промежуточные дивиденды Росимуществу, получив дивиденды на свои пакеты в «Газпроме» и «Роснефти», правда, их придется долго ждать: эти компании платят дивиденды в конце июля, т. е. сам «Роснефтегаз» мог бы заплатить по итогам девяти месяцев», - рассуждает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.

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По материалам: Ведомости
 

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