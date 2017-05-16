Украинцы с паспортами РФ не смогут воспользоваться безвизовым режимом с ЕС

Украинцы на оккупированной территории, получившие паспорта РФ, не смогут воспользоваться безвизовым режимом с ЕС, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

В понедельник вечером в эфире телеканала ictv, отвечая на вопрос о том, не будет ли для жителей оккупированных территорий предусмотрена возможность более комфортного получения паспортов, П.Порошенко сказал: "не будет гражданам оккупированных территорий более комфортно, чем гражданам остальной территории Украины". По словам П.Порошенко, у граждан, которые получили российское гражданство, "возникнут серьезные трудности в получении биометрического паспорта".

"Потому что человек на оккупированной территории, человек в аннексированном Крыму должен выбирать - он хочет быть гражданином Украины или гражданином страны-агрессора", отметил президент.

Вместе с тем, глава государства заверил, что для тех граждан, которые остались верными Украине, условия получения паспортов будут комфортными.

"Чтобы это была мощная мотивация - возвращение под украинский суверенитет. Или вы живете под российской оккупацией ... или вы возвращаетесь мирным дипломатическим путем под флаг, под суверенитет Украины", - подытожил П.Порошенко.