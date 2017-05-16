Финансовые новости
- |
- 16.05.17
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украинцы с паспортами РФ не смогут воспользоваться безвизовым режимом с ЕС
Украинцы на оккупированной территории, получившие паспорта РФ, не смогут воспользоваться безвизовым режимом с ЕС, сообщил президент Украины Петр Порошенко.
В понедельник вечером в эфире телеканала ictv, отвечая на вопрос о том, не будет ли для жителей оккупированных территорий предусмотрена возможность более комфортного получения паспортов, П.Порошенко сказал: "не будет гражданам оккупированных территорий более комфортно, чем гражданам остальной территории Украины". По словам П.Порошенко, у граждан, которые получили российское гражданство, "возникнут серьезные трудности в получении биометрического паспорта".
"Потому что человек на оккупированной территории, человек в аннексированном Крыму должен выбирать - он хочет быть гражданином Украины или гражданином страны-агрессора", отметил президент.
Вместе с тем, глава государства заверил, что для тех граждан, которые остались верными Украине, условия получения паспортов будут комфортными.
"Чтобы это была мощная мотивация - возвращение под украинский суверенитет. Или вы живете под российской оккупацией ... или вы возвращаетесь мирным дипломатическим путем под флаг, под суверенитет Украины", - подытожил П.Порошенко.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Находка для шпиона. Что Трамп разболтал Лаврову и Кисляку и чем это ему грозит
|Исполнительная служба Украины открыла производство по взысканию штрафа АМКУ с "Газпрома" и ареста его имущества
|Высший хозсуд отказал "Газпрому" в отмене штрафа АМКУ 172 млрд гривен
|Порошенко ввел в действие санкции против 1700 компаний и физлиц, в том числе "Вконтакте" и "Одноклассников"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Турецко-китайский гамбит. Зачем Китаю шпионская сеть в Харькове
|Горловка становится эпицентром боевых действий на Донбассе
|Госхолдинг "Роснефтегаз" получил убыток по РСБУ в 2016 году - 90,4 млрд рублей
|Украинцы с паспортами РФ не смогут воспользоваться безвизовым режимом с ЕС
|Курс доллара на межбанке 15 мая продолжил плавное снижение
|Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I кв.-2017 составило $106,2 млн – Госстат
|Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в I кв.-2017 сократилось на 27%
Это интересно
|Enel и Nissan запускают проект двухстороннего использования электромобилей
|Toyota профинансирует создание летающего автомобиля
|Ford задумал перенести управление коробкой передач на руль
|Создатели вируса WannaCry получили в качестве выкупа $42 тысячи
|"Случайный герой" рассказал, как он остановил вирус WannaCry
|Смартфоны, заряжаемые за пять минут, не за горами
|Илон Маск показал процесс тестирования транспортной платформы для туннелей The Boring Company