Курс доллара на межбанке 15 мая продолжил плавное снижение

15 мая валютные торги на межбанке завершились снижением курса доллара на 2 копейки - в рамках 26,43-26,46 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Экспортеры больше не заваливали рынок долларом, как на прошлой неделе (тогда сума сделок превышала $400 млн.), так что рекордных объемов на торгах не фиксировалось: покупок/продаж состоялось на $258,50 млн.

«Национальный банк не объявлял о своем присутствии на рынке», - заметил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Курс доллара без его участия медленно спустился вниз.

«Открытие межбанковской торговой сессии в понедельник проходило на уровнях 26,48-26,52 грн./$, после чего в виду преобладания валютного предложения котировки плавно направились вниз. На обеденный перерыв рынок уходил с уровнями 26,45-26,46 грн./$. Во второй половине дня гривне удалось еще укрепиться к диапазону 26,43-26,46 грн./$, в котором межбанк и финишировал», - уточнил Верхградский.

Небольшой рост валютных продаж финансисты объясняли предстоящим сезоном уплаты квартальных налогов. Из-за него экспортерам нужна гривна, и они продают не только обязательную часть валютной продажи (50% выручки), но и свои долларовые запасы.

«Сейчас ситуация на безналичном рынке вполне прогнозируема. Действуют сезонные факторы - активный бизнес-сезон у металлопроизводителей и поступления от аграриев - продолжают оказывать ключевое влияние на курсоформирование. Также определенное влияние на рост предложения оказывает необходимость у крупных компаний выплат квартального налога на прибыль (в течение 50 дней после завершения квартала)», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Курсы валют останутся на достигнутых уровнях. Резкой раскачки рынка казначеи пока не ждут, и на 16 мая дают спокойные прогнозы.

«Завтра ожидаем на межбанковском валютном рынке спокойный торговый день. В течение торговой сессии допускаем нарушение баланса спроса и предложения валюты в сторону преобладания продавцов, однако не в таких объемах, которые могли бы вызвать резкие курсовые колебания», - заверил Станислав Верхградский.

Он ждет во вторник открытие безналичного рынка в рамках 26,40-26,50 грн./$. А Олег Куринной рассчитывает, что вся торговля пройдет в этих рамках.

Лишь в дальней перспективе банкиры говорят о более глубоком укреплении курса гривни.

«Базовый прогноз на ближайшие 30 дней не меняется, - цель движения район 26,20 грн./$», - снова подчеркнул UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Совсем немного 15 мая приподнялся наличный курс доллара. Он менялся лишь на минимальных значениях. Если на прошлой неделе у валютных любителей был шанс приобрести бакс по 26,32 грн./$, то сейчас самая дешевая американская валюта в Киеве стоила 26,36 грн./$. И такой ценник ставили небанковские обменники.

У банков низкой ценой считалось 26,37-26,38 грн./$ (ее предлагал Банк инвестиций и сбережений). Средний уровень находился в рамках 26,40-26,50 грн./$, и в них работало большинство банковских структур: УкрСиббанк, Кредобанк, ПУМБ. Максимальные цены - 26,55-26,70 грн./$, и в них торговались многие крупные банки (Приватбанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, ВТБ Банк).

Выкупали валюту у людей банки в диапазоне 26,0-26,35 грн./$.

Мало двигались сегодня и цены черного рынка: здесь день начинался в рамках 26,28-26,38 грн./$, а завершился на 26,30-26,36 грн./$.