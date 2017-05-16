Финансовые новости
- |
- 16.05.17
- |
- 00:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Курс доллара на межбанке 15 мая продолжил плавное снижение
22:39 15.05.2017 |
15 мая валютные торги на межбанке завершились снижением курса доллара на 2 копейки - в рамках 26,43-26,46 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Экспортеры больше не заваливали рынок долларом, как на прошлой неделе (тогда сума сделок превышала $400 млн.), так что рекордных объемов на торгах не фиксировалось: покупок/продаж состоялось на $258,50 млн.
«Национальный банк не объявлял о своем присутствии на рынке», - заметил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Курс доллара без его участия медленно спустился вниз.
«Открытие межбанковской торговой сессии в понедельник проходило на уровнях 26,48-26,52 грн./$, после чего в виду преобладания валютного предложения котировки плавно направились вниз. На обеденный перерыв рынок уходил с уровнями 26,45-26,46 грн./$. Во второй половине дня гривне удалось еще укрепиться к диапазону 26,43-26,46 грн./$, в котором межбанк и финишировал», - уточнил Верхградский.
Небольшой рост валютных продаж финансисты объясняли предстоящим сезоном уплаты квартальных налогов. Из-за него экспортерам нужна гривна, и они продают не только обязательную часть валютной продажи (50% выручки), но и свои долларовые запасы.
«Сейчас ситуация на безналичном рынке вполне прогнозируема. Действуют сезонные факторы - активный бизнес-сезон у металлопроизводителей и поступления от аграриев - продолжают оказывать ключевое влияние на курсоформирование. Также определенное влияние на рост предложения оказывает необходимость у крупных компаний выплат квартального налога на прибыль (в течение 50 дней после завершения квартала)», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Курсы валют останутся на достигнутых уровнях. Резкой раскачки рынка казначеи пока не ждут, и на 16 мая дают спокойные прогнозы.
«Завтра ожидаем на межбанковском валютном рынке спокойный торговый день. В течение торговой сессии допускаем нарушение баланса спроса и предложения валюты в сторону преобладания продавцов, однако не в таких объемах, которые могли бы вызвать резкие курсовые колебания», - заверил Станислав Верхградский.
Он ждет во вторник открытие безналичного рынка в рамках 26,40-26,50 грн./$. А Олег Куринной рассчитывает, что вся торговля пройдет в этих рамках.
Лишь в дальней перспективе банкиры говорят о более глубоком укреплении курса гривни.
«Базовый прогноз на ближайшие 30 дней не меняется, - цель движения район 26,20 грн./$», - снова подчеркнул UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Совсем немного 15 мая приподнялся наличный курс доллара. Он менялся лишь на минимальных значениях. Если на прошлой неделе у валютных любителей был шанс приобрести бакс по 26,32 грн./$, то сейчас самая дешевая американская валюта в Киеве стоила 26,36 грн./$. И такой ценник ставили небанковские обменники.
У банков низкой ценой считалось 26,37-26,38 грн./$ (ее предлагал Банк инвестиций и сбережений). Средний уровень находился в рамках 26,40-26,50 грн./$, и в них работало большинство банковских структур: УкрСиббанк, Кредобанк, ПУМБ. Максимальные цены - 26,55-26,70 грн./$, и в них торговались многие крупные банки (Приватбанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, ВТБ Банк).
Выкупали валюту у людей банки в диапазоне 26,0-26,35 грн./$.
Мало двигались сегодня и цены черного рынка: здесь день начинался в рамках 26,28-26,38 грн./$, а завершился на 26,30-26,36 грн./$.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке 15 мая продолжил плавное снижение
ТОП-НОВОСТИ
|Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I кв.-2017 составило $106,2 млн – Госстат
|Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в I кв.-2017 сократилось на 27%
|В 1-м квартале положительное сальдо внешней торговли услугами составило $1,2 млрд
|В 1-м квартале ВВП повысился на 2,4%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На Донбассе возобновилась настоящая война
|"Гибриды" вернулись к тактике прямого террора
|Систему ProZorro снова пытаются уничтожить - Нефьодов
|Страховой стаж для получения пенсий повысят до 25 лет, - Гройсман
|Экспортеры завершили отпускную распродажу валюты на межбанке
|Денежная масса в апреле возросла на 1,3%, денежная база на 3,2% - НБУ
|Степан Кубив: Саботаж реформ будет преодолен
Это интересно
|"Случайный герой" рассказал, как он остановил вирус WannaCry
|Смартфоны, заряжаемые за пять минут, не за горами
|Илон Маск показал процесс тестирования транспортной платформы для туннелей The Boring Company
|В 2017 году украинцы уже потратили на компьютерные игры почти $200 млн
|Samsung патентует электронное устройство в форме цилиндра со сворачивающимся дисплеем и проекционной клавиатурой
|В Норвегии создадут контейнерное судно с системой автопилотирования
|Компания BMW подтвердила появление нового купе 8-Series