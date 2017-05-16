Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I кв.-2017 составило $106,2 млн – Госстат

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом квартале 2017 года составило $106,2 млн, тогда как в первом квартале 2016 года негативное сальдо внешнеторгового баланса составляло $142,5 млн, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

По ее данным, в январе-марте 2017г. экспорт товаров и услуг возрос на 28% - до $12,445 млрд, импорт - на 25,1%, до $12,339 млрд.

Сводный внешнеторговый баланс Украины за первый квартал 2017 года (млн.$) ¹

Экспорт Импорт Сальдо I квартал 2016 I квартал 2017 I квартал 2016 I квартал 2017 I квартал 2016 I квартал 2017 Всего (товары и услуги)² 9721,5 12444,9 9864,0 12338,7 –142,5 106,2 Страны СНГ 1902,0 2408,8 1849,3 2535,8 52,7 –127,0 Другие страны мира 7819,5 10036,1 8014,7 9802,9 –195,2 233,2 в т.ч. ЕС 3744,3 4525,7 4376,8 5146,5 –632,5 –620,8 Товары³ 7716,9 10372,8 8724,9 11109,3 –1008,0 –736,5 Страны СНГ 1075,5 1521,2 1718,0 2403,1 –642,5 –881,9 Другие страны мира 6641,4 8851,6 7006,9 8706,2 –365,5 145,4 в т.ч. страны ЕС 3196,2 3978,5 3872,8 4617,5 –676,6 –639,0 Услуги4 2248,3 2404,6 1140,4 1230,5 1107,9 1174,1 Страны СНГ 828,0 889,6 132,2 132,7 695,8 756,9 Другие страны мира 1420,3 1515,0 1008,2 1097,8 412,1 417,2 в т.ч. страны ЕС 707,1 725,3 504,3 529,8 202,8 195,5

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения АТО.

2 - Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги) = товары + услуги - стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом, которые в I квартале 2017г. составляли в экспорте $332,5 млн (в I квартале 2016г. - $243,7 млн), d импорте - $1,1 млн (d I квартале 2016г. - $1,3 млн).

Данные Госстат