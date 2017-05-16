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Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины в I кв.-2017 составило $106,2 млн – Госстат
19:24 15.05.2017 |
Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом квартале 2017 года составило $106,2 млн, тогда как в первом квартале 2016 года негативное сальдо внешнеторгового баланса составляло $142,5 млн, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.
По ее данным, в январе-марте 2017г. экспорт товаров и услуг возрос на 28% - до $12,445 млрд, импорт - на 25,1%, до $12,339 млрд.
Сводный внешнеторговый баланс Украины за первый квартал 2017 года (млн.$) ¹
|Экспорт
|Импорт
|Сальдо
|I квартал 2016
|I квартал 2017
|I квартал 2016
|I квартал 2017
|I квартал 2016
|I квартал 2017
|Всего (товары и услуги)²
|9721,5
|12444,9
|9864,0
|12338,7
|–142,5
|106,2
|Страны СНГ
|1902,0
|2408,8
|1849,3
|2535,8
|52,7
|–127,0
|Другие страны мира
|7819,5
|10036,1
|8014,7
|9802,9
|–195,2
|233,2
|в т.ч. ЕС
|3744,3
|4525,7
|4376,8
|5146,5
|–632,5
|–620,8
|Товары³
|7716,9
|10372,8
|8724,9
|11109,3
|–1008,0
|–736,5
|Страны СНГ
|1075,5
|1521,2
|1718,0
|2403,1
|–642,5
|–881,9
|Другие страны мира
|6641,4
|8851,6
|7006,9
|8706,2
|–365,5
|145,4
|в т.ч. страны ЕС
|3196,2
|3978,5
|3872,8
|4617,5
|–676,6
|–639,0
|Услуги4
|2248,3
|2404,6
|1140,4
|1230,5
|1107,9
|1174,1
|Страны СНГ
|828,0
|889,6
|132,2
|132,7
|695,8
|756,9
|Другие страны мира
|1420,3
|1515,0
|1008,2
|1097,8
|412,1
|417,2
|в т.ч. страны ЕС
|707,1
|725,3
|504,3
|529,8
|202,8
|195,5
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части зоны проведения АТО.
2 - Во избежание двойного учета общие объемы товаров и услуг рассчитаны по формуле: всего (товары и услуги) = товары + услуги - стоимость услуг для переработки товаров с целью реализации за рубежом, которые в I квартале 2017г. составляли в экспорте $332,5 млн (в I квартале 2016г. - $243,7 млн), d импорте - $1,1 млн (d I квартале 2016г. - $1,3 млн).
Данные Госстат
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