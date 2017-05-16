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В 1-м квартале положительное сальдо внешней торговли услугами составило $1,2 млрд
18:33 15.05.2017 |
В 1-м квартале 2017 года экспорт услуг превысил импорт на 1 174,1 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, экспорт услуг в 1-м квартале 2017 года составил 2 404,6 млн долларов, увеличившись на 7,0%, или на 156,3 млн долларов по сравнению с 1-м кварталом 2016 года.
Импорт услуг составил 1 230,5 млн долларов, увеличившись на 7,9%, или на 90,1 млн долларов по сравнению с 1-м кварталом 2016 года.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году экспорт услуг превысил импорт на 4 326,7 млн долларов.
В 2015 году экспорт услуг превысил импорт на 4 406,7 млн долларов.
Экспорт-импорт услуг в 2016 году, млн долларов США:
Экспорт
Импорт
|1 квартал 2017
|в % к 1 кварталу 2016
|1 квартал 2017
|в % к 1 кварталу 2016
|Услуги, всего
|2 404,6
|107,0
|1 230,5
|107,9
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|334,6
|136,4
|1,1
|84,8
|Услуги для переработки товаров с целью реализации во внутренней экономике
|2,2
|127,4
|-
|-
|Услуги для переработки товаров с целью реализации за границей
|332,5
|136,4
|1,1
|84,8
|Услуги по ремонту и техобслуживанию, которые не относятся к другим категориям
|50,6
|105,6
|15,5
|178,2
|Транспортные услуги, в том числе
|1 331,9
|108,7
|220,1
|116,6
|Морской транспорт, всего
|159,8
|109,1
|37,4
|114,2
|Воздушный транспорт, всего
|194,9
|108,0
|65,2
|147,8
|Железнодорожный транспорт, всего
|137,6
|96,6
|64,9
|123,7
|Автомобильный транспорт, всего
|55,3
|111,1
|25,7
|105,4
|Трубопроводный транспорт
|716,6
|115,5
|22,1
|102,6
|Другие транспортные услуги
|58,2
|81,0
|3,3
|31,3
|Услуги почтовой и курьерской службы
|4,4
|55,0
|1,4
|55,3
|Путешествия
|51,9
|108,8
|119,0
|140,1
|Строительные услуги
|26,7
|49,7
|4,0
|33,9
|Страховые услуги
|8,6
|51,4
|67,7
|222,3
|Финансовые услуги
|12,2
|50,3
|132,2
|73,4
|Роялти и лицензионные услуги
|6,7
|113,8
|80,2
|100,7
|Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги
|392,8
|99,0
|101,8
|107,6
|Телекоммуникационные услуги
|46,9
|71,8
|36,9
|100,4
|Компьютерные услуги
|293,0
|109,9
|43,9
|104,1
|Информационные услуги
|52,9
|81,5
|21,0
|133,9
|Деловые услуги, всего
|184,4
|101,8
|151,2
|116,7
|Услуги исследования и разработки
|23,1
|65,7
|4,6
|96,0
|Профессиональные и консалтинговые услуги
|82,0
|104,4
|67,1
|113,9
|Научные и технические услуги
|39,2
|111,3
|13,3
|122,9
|Обработка и устранения загрязнения окружающей среды
|-
|-
|19,2
|98,8
|Услуги сельского хозяйства и услуги добычи
|1,9
|117,5
|6,0
|713,2
|Услуги операционного лизинга
|7,0
|99,5
|19,5
|127,9
|Услуги, связанные с торговлей, и посреднические услуги
|17,2
|160,1
|12,5
|96,1
|Другие деловые услуги
|14,1
|109,0
|8,9
|138,8
|Услуги частным лицам, культурные и рекреационные услуги
|3,1
|103,7
|4,0
|279,1
|Другие государственные и правительственные услуги
|1,0
|110,3
|333,7
|101,4
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