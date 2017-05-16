В 1-м квартале положительное сальдо внешней торговли услугами составило $1,2 млрд

В 1-м квартале 2017 года экспорт услуг превысил импорт на 1 174,1 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По данным Госстата, экспорт услуг в 1-м квартале 2017 года составил 2 404,6 млн долларов, увеличившись на 7,0%, или на 156,3 млн долларов по сравнению с 1-м кварталом 2016 года.

Импорт услуг составил 1 230,5 млн долларов, увеличившись на 7,9%, или на 90,1 млн долларов по сравнению с 1-м кварталом 2016 года.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году экспорт услуг превысил импорт на 4 326,7 млн долларов.

В 2015 году экспорт услуг превысил импорт на 4 406,7 млн долларов.

Экспорт-импорт услуг в 2016 году, млн долларов США: