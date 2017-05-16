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Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в I кв.-2017 сократилось на 27%
19:15 15.05.2017 |
Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в первом квартале 2017 года сократилось на 27% по сравнению с первым кварталом 2016 года и составило $736,5 млн (в первом квартале 2016г. - $1,008 млрд), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
Согласно ее данным, в марте негативное сальдо составило $313,3 млн, тогда как в феврале - $336,5 млн, январе - $86,7 млн.
В январе-марте 2017 года экспорт товаров по сравнению с первым кварталом 2016 года увеличился на 34,4% (на $2,656 млрд), составив $10,373 млрд, импорт - на 27,3% (на $2,384 млрд) до $11,109 млрд.
Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,93 (в январе-марте - 2016 - 0,88).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 204 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-марте 2017г.
|Товарные позиции
|Экспорт, $ млн
|Экспорт I кв. 2017 к I кв. 2016, %
|Импорт, $ млн
|Импорт, I кв. 2017 к I кв. 2016, %
|Всего¹
|10372,8
|134,4
|11109,3
|127,3
|Животные, продукты животного происхождения
|213,0
|159,1
|158,7
|93,0
|Продукты растительного происхождения
|2311,9
|135,0
|493,0
|96,2
|- зерновые культуры
|1703,8
|123,2
|83,0
|90,1
|Жиры животного и растительного происхождения
|1282,2
|135,6
|55,9
|96,9
|Готовые пищевые продукты
|752,9
|151,4
|379,5
|97,4
|Минеральные продукты
|951,5
|188,9
|2841,9
|165,4
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|179,1
|180,4
|2664,2
|170,2
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|349,1
|94,1
|1648,7
|108,1
|Фармацевтическая продукция
|43,0
|115,5
|376,4
|100,6
|Удобрения
|45,3
|46,5
|264,6
|112,6
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|104,8
|126,3
|674,0
|109,9
|Кожевенное сырье
|35,0
|119,1
|57,1
|112,9
|Древесина и изделия из нее
|249,9
|93,9
|48,0
|122,8
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|104,5
|91,0
|205,5
|98,5
|Текстильные материалы и изделия
|171,5
|107,8
|391,4
|115,6
|Обувь
|45,0
|112,9
|80,6
|104,9
|Изделия из камня, гипса, цемента
|71,4
|128,2
|134,0
|115,2
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|12,8
|137,2
|14,0
|100,3
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|2430,3
|142,2
|603,2
|127,6
|- черные металлы
|2107,6
|142,5
|206,8
|134,7
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|940,8
|116,6
|2048,9
|130,1
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|369,5
|115,5
|1134,4
|125,0
|Электрические машины
|571,2
|117,4
|914,5
|137,0
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|104,2
|101,5
|936,6
|159,9
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|31,8
|96,7
|890,6
|156,3
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|31,5
|92,5
|139,3
|135,2
|Разные промтовары
|149,6
|134,5
|144,0
|119,5
|Товары, приобретенные в портах
|6,3
|11406,5
|0,2
|144,9
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции
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