Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в I кв.-2017 сократилось на 27%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в первом квартале 2017 года сократилось на 27% по сравнению с первым кварталом 2016 года и составило $736,5 млн (в первом квартале 2016г. - $1,008 млрд), сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, в марте негативное сальдо составило $313,3 млн, тогда как в феврале - $336,5 млн, январе - $86,7 млн.

В январе-марте 2017 года экспорт товаров по сравнению с первым кварталом 2016 года увеличился на 34,4% (на $2,656 млрд), составив $10,373 млрд, импорт - на 27,3% (на $2,384 млрд) до $11,109 млрд.

Коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,93 (в январе-марте - 2016 - 0,88).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 204 стран мира.

Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-марте 2017г.

Товарные позиции Экспорт, $ млн Экспорт I кв. 2017 к I кв. 2016, % Импорт, $ млн Импорт, I кв. 2017 к I кв. 2016, % Всего¹ 10372,8 134,4 11109,3 127,3 Животные, продукты животного происхождения 213,0 159,1 158,7 93,0 Продукты растительного происхождения 2311,9 135,0 493,0 96,2 - зерновые культуры 1703,8 123,2 83,0 90,1 Жиры животного и растительного происхождения 1282,2 135,6 55,9 96,9 Готовые пищевые продукты 752,9 151,4 379,5 97,4 Минеральные продукты 951,5 188,9 2841,9 165,4 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 179,1 180,4 2664,2 170,2 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 349,1 94,1 1648,7 108,1 Фармацевтическая продукция 43,0 115,5 376,4 100,6 Удобрения 45,3 46,5 264,6 112,6 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 104,8 126,3 674,0 109,9 Кожевенное сырье 35,0 119,1 57,1 112,9 Древесина и изделия из нее 249,9 93,9 48,0 122,8 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 104,5 91,0 205,5 98,5 Текстильные материалы и изделия 171,5 107,8 391,4 115,6 Обувь 45,0 112,9 80,6 104,9 Изделия из камня, гипса, цемента 71,4 128,2 134,0 115,2 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 12,8 137,2 14,0 100,3 Недрагоценные металлы и изделия из них 2430,3 142,2 603,2 127,6 - черные металлы 2107,6 142,5 206,8 134,7 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 940,8 116,6 2048,9 130,1 Реакторы ядерные, котлы, машины 369,5 115,5 1134,4 125,0 Электрические машины 571,2 117,4 914,5 137,0 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 104,2 101,5 936,6 159,9 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 31,8 96,7 890,6 156,3 Приборы и аппараты оптические, фотографические 31,5 92,5 139,3 135,2 Разные промтовары 149,6 134,5 144,0 119,5 Товары, приобретенные в портах 6,3 11406,5 0,2 144,9

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции