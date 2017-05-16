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В 1-м квартале ВВП повысился на 2,4%
17:51 15.05.2017 |
В январе-марте 2017 года реальный валовой внутренний продукт, по оперативным данным, повысился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По сравнению с 4-м кварталом 2016 года ВВП уменьшился на 0,3% (с учетом сезонного фактора) (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).
Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.
Как сообщали Українські Новини, в октябре-декабре 2016 года реальный валовой внутренний продукт повысился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 723,051 млрд гривен (в фактических ценах).
В 2016 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,3% по сравнению с 2015 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 2 383,182 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).
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