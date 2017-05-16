На Донбассе возобновилась настоящая война

После своеобразного затишья, в зоне проведения АТО снова стало жарко, причем, почти по всей линии разграничения.

Трасса "Бахмутка"

Здесь не лишним будет напомнить, что трасса "Бахмутка" - это неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск, которая является крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка. Этот участок имеет протяженность с запада на восток более сотни километров и содержит десятки населенных пунктов и блок-постов.

Традиционно наиболее горячим участком "Бахмутки" является ее западная окраина, где сосредоточен целый ряд относительно крупных городов. Вот и в этот раз работа артиллерии наблюдалась в Калиново, Первомайске, Брянке, Кадиевке (экс Стаханове), Голубовке (экс Кировск) и в Ирмино.

Вблизи Калиново, уже традиционно, кроме всего прочего происходили позиционные бои с применением как стрелкового оружия, так и минометов и даже бронетехники. По непроверенной информации, именно здесь наши бойцы уничтожили БМП врага.

Что касается подконтрольных Киеву городов, то под огнем вражеских минометов калибра 120-мм и 82-мм оказались позиции украинской армии в районе Крымского, Новозвановки и Новоалександровки.

Важно отметить, что 12 мая около половины одиннадцатого вечера в результате боев были повреждены ЛЭП и подстанция, в результате чего почти вся "ЛНР", за исключением разве что Луганска, погрузилась во тьму. По сообщениям очевидцев, в некоторых городах подачу электроэнергии рашисты восстановили почти сразу, а некоторые ждали аж до следующего дня.

Светлодарская дуга

Здесь традиционно продолжаются бои на так называемом Светлодарско-Дебальцевском плацдарме. Причем, их горячая фаза как началась в пятницу 12 мая поздно вечером, так и продолжается до сих пор. Особенно страдают от обстрелов и перестрелок населенные пункты Логвиново и Калиновка, куда время от времени прилетают минометные снаряды 82-мм и 120-мм.

Собственно, в пятницу Depo.ua об этом писал в отдельном материале.

Горловка

В субботу вечером, 13 мая, террористы открыли огонь из "Градов", расположенных на территории Горловки. По сообщению волонтера группы "Стоп террор" Семена Кабакаева, сначала работала ствольная артиллерия, а затем террористы перешли к реактивной, выпустив целый пакет.

Конечно, украинская армия не могла молча наблюдать за тем, как ее расстреливают из "Градов", поэтому нанесла удар на подавление огня противника. В итоге завязался так называемый "артиллерийский пинг-понг" на северных и северо-западных окраинах Горловки, в частности в районе Зайцево.

А 13 мая около половины одиннадцатого вечера террористы обстреляли из РСЗО "Град" поселок Новолуганское, что в "серой зоне" между Бахмутом (бывший Артемовск) и Горловкой. Причем целенаправленно обстреляли свиноферму, которая была там расположена. Мы уже писали, что боевики часто обстреливают действующие и заброшенные фермы или складские помещения, считая, что там размещаются казармы Вооруженных сил Украины. Правда, на этот раз досталось настоящий ферме, и в результате обстрела погибло около 200 свиней.

Все это привело к еще более агрессивным действиям ВСУ в ответ. Доподлинно неизвестно, что именно происходило, но местные жители начали жаловаться в соцсетях на взрывы в 5-м квартале и в Калининском районе Горловки, что, внимание, на востоке и северо-востоке города (кстати, именно здесь находится известный завод концерна "Стирол"), а также на затяжные стрелково-минометные бои в районе реки Железная Балка.

Короче говоря, все идет к тому, что Горловка становится самой горячей точкой линии разграничения с боями на улицах города.

Донецк

Что касается Донецка, то здесь бои между ВСУ и российско-террористическими войсками происходят преимущественно на линии ДАП - Спартак - ЯБП. Здесь давно прошли те времена, когда бои проходили по периметру города, имели четко выраженный позиционный характер и не предусматривали продвижение украинской армии вглубь Донецка.

В последнее время начали поступать сообщения о мощных боях на юго-западе города, в частности в районе Марьинки, которая прилегает вплотную к так называемой "столице" так называемой "ДНР", на окраинах крайних районов города, а также местами и в центральных его районах.

Так, в течение выходных 13-14 мая поступали сообщения о стрелково-минометных боях на линии ДАП - Спартак - ЯБП, а ближе к ночи воскресенья люди начали писать в соцсетях о взрывах в районе Трудовских и даже в центре Донецка!

Говорили даже об использовании Вооруженными силами Украины бронетехники, включая танки, хотя подтверждения эта информация так и не получила. По крайней мере, на утро понедельника. Тем не менее, Донецк этой ночью почти не спал.

Авдеевка

В районе Авдеевки со стороны территории "ДНР" прилетали снаряды из минометов преимущественно калибра 120-мм и 82-мм. Кроме этого враг применял здесь гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Настоящая трагедия произошла 13 мая, когда около 19:15 по Киевскому времени по временно оккупированной бандформированиями территории был осуществлен артиллерийский обстрел жилого сектора города Авдеевка, в результате чего погибли четверо мирных жителей и еще один в тяжелом состоянии попал в больницу. Обстрел был осуществлен из реактивного вооружения, что запрещено Минскими соглашениями.

В ответ Вооруженные силы Украины открыли огонь на подавление вражеских огневых точек, расположенных вблизи Ясиноватского блок-поста.

В итоге, как и во всех предыдущих горячих точках, ситуация в районе Авдеевки находится скорее в стадии завязки, чем развязки, и к чему все это приведет - пока прогнозировать не берется никто.

Докучаевск

Не стали исключением и Докучаевск с окрестностями. 13 мая с самого утра (по разным данным: от 4:00 до 5:30 утра) там завязался мощный бой с использованием стрелкового оружия, минометов 82-мм и 120-мм, а также бронетехники и артиллерии с обеих сторон.

Это привело к определенным разрушениям как в самом городе, так и подстанции в "колхозе Докучаевский", что привело к обесточиванию города. Кроме этого в городе был перебит газопровод, что привело к перекрытию газа на время ремонтных работ. Таким образом оккупированный рашистами Докучаевск на некоторое время оказался в "шкуре" украинской Авдеевки.

По состоянию на утро понедельника достоверной информации об обеспечении города газом и электричеством нет, зато есть сообщение о том, что бой с небольшими перерывами продолжается до сих пор.

Приазовье

О ситуации в Приазовье мы также недавно рассказывали в деталях. Здесь традиционно бои идут в Новоазовском районе, особенно в районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Водяное и Гнутово. Причем, бои с использованием всех имеющихся там видов вооружения - от стрелкового оружия до бронетехники и реактивной артиллерии.

В частности, стоит выделить активное использование террористами установок "Град-П", которые ранее активно использовали "казаки Козицына" на Луганщине. Это такая переносная установка, которая стреляет единичным снарядом от РСЗО "Град".

В целом же в Приазовье ситуация обостряется вокруг высоты "Дерзкая"(или "Дерзкий", от названия кургана), которая до сих пор находится под контролем боевиков и расположена от позиций ВСУ на расстоянии 100 метров.

Кроме того, между Водяным и оккупированными Пикузами (экс Коминтерново) расстояние всего 2 километра. Наши морпехи стоят чуть ли не вплотную к селу, что никак не устраивает боевиков, которые регулярно бьют по нашим позициям из Саханки и Верхнешироковского (экс Октябрь). Правда, пока без продвижения в каком либо направлении.

Итак, если подытожить все вышенаписанное, можно сделать один обобщающий неутешительный вывод: война началась серьезная, причем по всей линии фронта. Понятно, что никакого продвижения вперед это обострение не принесет, но борьба на истощение врага также не вариант, потому что он имеет относительно неиссякаемый запас мощи в виде орды под названием "регулярная российская армия".

Поэтому то, что сейчас происходит на линии разграничения, не может вызывать энтузиазма и однозначно не выгодно Украине. Но, как говорил уже классик украинского политикума: имеем то, что имеем.