Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Последние выходные, прошедшие под знаком "Евровидения" в Киеве, для Донбасса стали очень кровавыми.

И есть большая доля вероятности, что все происходящее является прелюдией к масштабному возобновлению боевых действий. Будем рады ошибиться в своих прогнозах, но, увы, ситуация на данный момент весьма тревожная.

Начиная с вечера пятницы 12 мая, боевики перешли к новому этапу противостояния, который можно смело назвать террористическим. Все последующие три дня артиллерия оккупационных войск от ударов по военным объектам нашей группировки перешла к целенаправленному уничтожению гражданской инфраструктуры прифронтовых территорий.

Прежде всего ударам подвергаются населенные пункты на свободной территории. Вечером 13 мая был нанесен прицельный удар по Авдеевке, причем если ранее боевики ограничивались старой частью города, которая находится близко к линии фронта, то теперь это практически центр города. Естественно, что это не могло не привести к человеческим жертвам.

122-мм снаряд попал во двор дома №53 по улице Пионерской в тот момент, когда там находились хозяева и гости. Мгновенно погибли четыре человека - три женщины и мужчина, еще один мужчина с тяжелейшим ранением головы был отправлен в Днепр (врачи на сегодня не дают никаких прогнозов, настолько тяжелы его ранения). Сиротами остались две девочки - 6 и 7 лет.

По горячим следам власти "недореспублики" снова завели свою "старую пластинку", обвинив в обстреле Авдеевки движение "Правый сектор". Боевики заявили, что обстрел якобы был нужен украинской стороне, чтобы обвинить противника в нарушении минских договоренностей. Весь абсурд ситуации заключается в том, что Добровольческий украинский корпус "Правый сектор" был отведен с линии фронта в апреле 2015 года и никогда не имел артиллерии крупного калибра.

Затем "говорящая голова", замполит, закончивший Донецкое высшее военно-политическое училище имени генерала Епишева и впитавший лучшие "традиции" советской пропаганды, а ныне "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин заявил, что мол обстрел вели украинские силовики из села Водяное. И даже опубликовали какие-то картинки со стрелочками, которые не подтверждаются ничем.

Судя по некоторым данным, два выстрела сделал расчет единственной 122-м самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", который располагался в районе железнодорожного вокзала подконтрольной "ДНР" Ясиноватой. Второй снаряд упал недалеко от места трагедии - в соседский огород.

Задача таких обстрелов лежит на поверхности - запугать мирное население и заставить жителей Авдеевки покинуть свои дома, создав гуманитарную катастрофу на подконтрольной Украине части Донбасса. Такие попытки уже предпринимались зимой, но не имели большого успеха - все аварийные службы сработали крайне эффективно.

Еще ранее ударам артиллерии боевиков подвергся район Свободного под Волновахой - далеко за линией фронта. Тут цели были очевидны - фермерские хозяйства и посевы. Огонь велся с двух позиций - из-под Коммунаровки (район села Стыла Старобешевского района, под контролем ДНР) и так называемого "старого аэродрома" примерно там же. Наша артиллерия в ответ под утро накрыла позиции врага в районе Докучаевска. Тут цель хаотических ударов тоже вполне ясна - запугать местных фермеров, которые активно поддерживают украинскую власть.

И наконец вечером 13 мая удару из "Градов" подверглось село Новолуганское в районе Светлодарской дуги - тут снова целью для двух пакетов "Градов" (около 80 ракет) было фермерское хозяйство предприятия "Агро-Союз". В результате артиллерийского налета разрушены складские и ангарные помещения, пострадала ферма, перебита линия газопровода. Погибло более 200 свиней.

Не прекращаются бои и на направлении Водяное-Пикузы ("ДНР"). Вечером все того же кровавого 13 мая противник из "Градов" обстрелял окраины Водяного. Загорелось сразу несколько домов, только из-за того, что жителей тут уже давно нет удалось избежать человеческих жертв.

Видимо, чтобы как "скрасить" эффект боевики поспешили заявить и об обстреле Пикузов (в их версии - Коминтерново) и гибели гражданского лица. Пока подтверждений этой информации нет и есть большая доля вероятности, что это информационный вброс.

Почти одновременно с очередным обострением на Донбассе резко ухудшилась ситуация и на украино-российской границе. В Сети "косяком пошли" сообщения о масштабных передвижениях российской армии в Ростовской и Брянской областях.

При этом на некоторых участках личный состав и военная техника подошли на расстояние в 10 километров к украинской границе. В связи с активизацией российских военных в экстренном порядке были проведены разведывательные полеты американских беспилотных разведывательных аппаратов вдоль линии разграничения на Донбассе и патрульных самолётов в акватории Черного моря.

На данный момент уже отмечается провокационный характер маневров российской армии. Официальных комментариев со стороны министерства обороны РФ не поступало.

Понятно, что это не первое, и даже не второе "бряцание оружием", и в мае 2017 года надеяться на истерическую реакцию украинцев как минимум глупо.