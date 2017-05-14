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Систему ProZorro снова пытаются уничтожить - Нефьодов
Систему электронных закупок ProZorro снова пытаются уничтожить. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.
По его словам, в законопроекте о кибербезопасности, подготовленном ко второму чтению, есть поправки, которые могут уничтожить систему ProZorro.
"В феврале депутат от Видродження Виктор Бондарь уже пытался убить Систему публичных электронных закупок ProZorro через правки в законопроект о доверительных услугах. Не прошло. Сегодня точно эти же правки (50, 51, 69, 81, 82, 92, 143) мы нашли уже одобренными ко второму чтению в законопроекте о кибербезопасности", - отметил Нефьодов.
"Делается законодательная коллизия - альтернативное определение электронной площадки ProZorro... На е-площадки и другую инфраструктуру закупок распространяется определение "критической инфраструктуры", то есть, их теперь контролируют силовики, а хипстеры-реформаторы, могут быть свободны!", - заявляет замминистра.
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