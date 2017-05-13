Страховой стаж для получения пенсий повысят до 25 лет, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что правительственный проект пенсионной реформы будет предусматривать повышение минимального страхового стажа для получения пенсии до 25 лет.

"Мы считаем, что до 25 лет это будет абсолютно оптимальный стаж", - сказал премьер в эфире "112 Украина", отвечая на вопрос о том, какое повышение страхового стажа будет предусматривать проект пенсионной реформы.

Гройсман также отметил, что рассчитывает презентовать проект пенсионной реформы до конца мая.

При том он добавил, что готов уйти в отставку, если не проведет в стране пенсионную реформу.

"С 1 октября 5 млн 620 тыс украинских пенсионеров получат повышенную пенсию и достаточное существенную. Если я это не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку, но я знаю, что я это сделаю, я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом, согласуем, эти решения будут подписаны президентом, и мы их внедрим", - сказал Гройсман.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман обещает повысить пенсии 9 млн из 12 млн пенсионеров с 1 октября в случае реализации предлагаемой правительством пенсионной реформы.

В свою очередь Кабинет Министров инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с 1 октября текущего года.

