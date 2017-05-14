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Экспортеры завершили отпускную распродажу валюты на межбанке
23:07 12.05.2017 |
12 мая курс доллара на межбанке подрос на 4 копейки, и зафиксировался в рамках 26,46-26,48 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Экспортеры завершили отпускную распродажу валюты, накопленной 8-9 мая. Потому межбанк больше не заваливали долларом, как в четверг, его не хватало: объем торгов сократился со вчерашних $433,10 млн. до $269,02 млн.
По словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, активные продажи доллара сегодня разворачивались не с самого утра, потому финансисты успели раскачать курс доллара.
«Межбанк стартовал ростом курса к 26,47-26,49 грн./$ с последующим подорожанием доллара до 26,48-26,50. Но выше котировки не пошли. На фоне характерной для последнего времени нисходящей курсовой динамики достигнутые сегодня уровни могли показаться экспортерам привлекательными для продажи валюты. В итоге у отметки 26,50 грн./$ доллар продержался недолго, после чего курс начал плавное снижение. Финишировал межбанк на уровнях 26,46-26,48 грн./$», - детализировал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Нацбанк лишь со стороны наблюдал за ситуацией, и ничего, конечно же, не выкупал.
Финансисты из сокращения валютных продаж большого события не делали. Этому дали лишь одно объяснение - экспортеры еще вчера распродали излишек доллара, накопившийся за два выходных этой недели.
Межбанк вошел в свой привычный объем торгов - $250-280 млн. - и, как ожидается, останется в нем и на будущей неделе (несмотря на завтрашний официальный рабочий день, Нацбанк решил на проводить безналичные валютные торги 13 мая).
«На следующей неделе существенного сокращения предложения валюты на межбанке не прогнозируем. Ожидаем сбалансированные торги с периодическим возникновением избыточного валютного предложения», - сказал Верхградский.
Он считает, что основными поставщиками валюты в страну останутся металлурги и аграрии.
«И, хотя на внешних рынках цены за последний квартал на железную руду и агропродукцию показали снижение, предложения за счет сезонных факторов все равно достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос», - заверил Олег Куринной.
Банкиры считают, что Нацбанку на следующей неделе будет нечего покупать, и он не сможет пополнить свои золотовалютные резервы.
Станислав Верхградский ждет старта межбанковских торгов в понедельник, 15 мая, в рамках 26,45-26,50 грн./$, а Олег Куринной рассчитывает на протяжении недели на торговлю диапазоне 26,45-26,55 грн./$.
Цены на наличный доллар 12 мая менялись незначительно (в рамках 2-3 копеек), и на непродолжительное время.
«Сегодня было ожидание, что пойдем вверх, но желающих покупать по такой цене было немного. В результате наличный доллар торговался в пределах 26,30-26,40 грн./$», - рассказал Станислав Верхградский.
На следующей неделе финансисты прогнозируют, что курсы валют будут стабильны.
«Наличный доллар также скорее всего останется без изменений. Сейчас в банках его в достатке, в основном, за счет ажиотажа в майские праздники, когда украинцы в больших количествах сдавали инвалюту», - заверил Олег Куринной.
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