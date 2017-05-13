Денежная масса в апреле возросла на 1,3%, денежная база на 3,2% - НБУ

Денежная масса в апреле возросла на 1,3% - до 1 трлн 88,987 млрд грн и денежная база - на 3,2%, до 368,357 млрд грн, такие предварительные данные денежно-кредитной статистики Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал на своем сайте в пятницу.

По данным центробанка, приросту денежной массы преимущественно способствовало увеличение наличных средств в обращении вне банков - на 3%, до 299,41 млрд грн и рост остатков по депозитам в национальной валюте на 1,9% - до 438,119 млрд грн.

Как указывает НБУ, рост остатков по гривневым депозитам населения в апреле ускорился на фоне высоких темпов роста заработной платы и сохранения интереса к депозитным продуктам банков ввиду ожиданий снижения банками процентных ставок по привлеченным средствам и ревальвационного тренда на валютном рынке.

В то же время гривневый депозитный портфель бизнеса по итогам месяца практически не изменился.

Динамика кредитной активности банков в апреле оставалась слабой. Остатки по кредитам в национальной валюте по итогам месяца выросли на 0,3%, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) сократились на 0,1%.

"Незначительное увеличение гривневого кредитного портфеля бизнеса (на 0,4%) отражает рост потребности предприятий в оборотных средствах, тогда как остатки по кредитам, предоставленным населению в национальной валюте остались почти на уровне предыдущего месяца", - прокомментировал НБУ.

Нацбанк также отметил, что в апреле продолжилось снижение стоимости кредитов, предоставленных корпоративному сектору в национальной валюте.

"За месяц стоимость гривневых кредитов бизнеса снизилась на 0,5 процентных пункта (п.п.), а с начала года - на 2,4 п.п., до 14,3% годовых", - констатирует Нацбанк.

В целом с начала года денежная масса сократилась на 1,2%, денежная база - на 3,5%.

Чистые валютные резервы в апреле возросли на 25,4% - до $4,642 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 3,9% - до 66,622 млрд грн. С начала текущего года чистые валютные резервы возросли на 9,9%, тогда как задолженность по кредитам рефинансирования снизилась на 10,9%.

