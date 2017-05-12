Светлодарская дуга. Пошли ли ВСУ в наступление на Дебальцево

С фронта приходят новости, которые могут свидетельствовать о начале "ползучего наступления" ВСУ на Светлодарской дуге.

Очень тревожные сообщения в последнее время поступают из так называемого Светлодарско-Дебальцевского плацдарма. Местные жители пишут в соцсетях, что там уже третий день происходят бои с применением тяжелой артиллерии и бронетехники, однако никакого упоминания о них нет ни от пресс-центра штаба АТО, ни от пресс-центра штаба террористов. Последнее особенно удивляет, потому что обычно боевики не упускают случая обвинить ВСУ в "карательных операциях" или чем-то подобном.

Как бы там ни было, а от массовых сообщений местных жителей в социальных сетях никуда не деться. А они складываются в следующую картину:

9 мая поздно вечером начали появляться сообщения в тематических группах ВКонтакте, что в Дебальцево очень громко слышно отлеты и прилеты артиллерии. А ближе к полуночи тех же суток вообще начали писать о бое с использованием минометов (82-мм и 120-мм) и даже бронетехники.

10 мая примерно в то же время информация о бое повторилась, только с дополнением, что к артиллерии и минометам добавилось стрелковое оружие. Это может свидетельствовать о том, что военное обострение в этом месте переросло в ближний бой.

11 мая продолжала поступать информация о том, что жители Дебальцево слышат звуки работающей артиллерии. Кроме этого, под вечер четверга начали писать о перестрелке в окрестностях своих городов жители Логвинового и Калиновки, что между Светлодарском и Дебальцево.

Однако, опять же, до сих пор никакой информации из официальных источников не поступало.

Вообще, история боев в этом районе достаточно давняя и насыщенная. Напомним, что еще 19 января волонтер Юрий Мисягин на своей странице в Facebook сообщил, что наши войска почти вплотную подошли к Дебальцево.

"От наших позиций на Светлодарской дуге к ближайшим зданиям и домам Дебальцево осталось всего 5-6 км, по полям и высотам. А еще год назад было 25 км", - написал тогда Мисягин.

Позже эту информацию подтвердили и бойцы, которые непосредственно принимали участие в этом наступлении. Сообщалось также, что наша армия не просто подошла к окраинам Дебальцево, а уже окопалась и сводит все инженерные сооружения. Правда, продолжения не последовало, потом началась Авдеевка и в информационном поле вокруг Дебальцево возник своеобразный вакуум.

Также не стоит забывать, что именно Дебальцево является местом последнего крупного поражения Вооруженных сил Украины. Однако, вместе с тем, именно Светлодарская дуга, которая находится неподалеку, является местом последней крупной победы ВСУ.

Как известно, за "Минском-1" Дебальцево должно быть под украинским контролем. Однако террористы захватили город с боями в феврале 2015-го. Впоследствии, в феврале 2016-го, началось ползучее наступление ВСУ на Светлодарской дуге в направлении Дебальцево.

Потом, летом 2016-го, ВСУ удалось захватить высоту 223 (тогда погиб известный оперный певец Василий Слипак), однако затем командование дало команду отступить.

Особенно активизировалась наша армия в декабре 2016-го, когда 54-я бригада с участием добровольцев из "Правого Сектора" отбили несколько ключевых позиций боевиков - так называемый "волшебный лес" и опорный пункт "Кикимора".

Правда, наступление дается украинской армии дорогой ценой: только за первые три дня тех боев за "волшебный лес" наши военные потеряли 9 человек убитыми. Это объясняется тем, что сегодня боевики достаточно хорошо закрепились в этом районе, подтянув туда бронетехнику.

Если вернуться к нынешним боям, то не совсем понятны их причины со стороны ВСУ. Потому что даже установив свой контроль над Дебальцево, украинская армия получит больше проблем, чем спокойствия. Ведь кроме города нужно брать высоты 223 и 216, на которых размещены опорные пункты 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса войск боевиков. Это невозможно будет сделать без потерь с украинской стороны, а без контроля над этими высотами наши войска в городе будут, словно в тире (кстати, 54-ю бригаду два месяца назад в порядке ротации сменила 53-я бригада).

А вот нужно ли ценой больших потерь освобождать и содержать на 80% разрушенный город, в котором более-менее уцелела лишь железная дорога и железнодорожная станция? Думаю, каждый сам найдет для себя ответ на этот вопрос.