НБУ не дал обвалить курс доллара на межбанке 11 мая

В разгар отпускной валютной распродажи 11 мая он заявил валютный аукцион с крупной покупкой доллара (до $100 млн.), и не дал ему потерять не единой копейки. Межбанк финишировал на том же уровне, что и вчера - 26,42-26,44 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

НБУ выкупил почти все, что ему было предложено: $74 млн. из заявленных $75,7 млн. с курсом отсечения 26,44 грн./$. И, хотя, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, небольшой валютный профицит ощущался на межбанке после обеда, однако объема не хватило для заметной курсовой раскачки.

«Стартовал безналичный рынок в рамках 26,43-26,45 грн./$. Преобладание валютных продаж над спросом ощущалось с самого начала торговой сессии. До момента объявления Нацбанком о проведении аукциона на покупку долларов гривна успела укрепить позиции к 26,41-26,42 грн./$. Однако новость о валютной интервенции вернула котировки на уровни открытия торгов, после чего на рынке на время проведения аукциона наступило традиционное затишье. После участия НБУ активность на межбанке была низкой», - рассказал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Конкуренцию центробанку не смог составить никто. Даже иностранные компании, которые обычно в начале месяца скупают доллар под вывод дивидендов из Украины.

«Основным источником валюты на межбанке сегодня являлась накопленная за затяжные выходные (за 8-9 мая) валютная выручка. Помимо НБУ другие крупные покупатели безналичной валюты замечены не были», - подтвердил Верхградский.

Никаких сюрпризов не фиксировались - главные продавцы валюты не изменились.

«Достаточно высокое предложение продолжают формировать агропроизводители и активизировавшиеся в металлурги», - сказал Олег Куринной.

Их активности хватило, чтобы почти вдвое увеличить продажи: объем долларовой торговли на межбанке вырос со вчерашних $243,52 млн. до $433,10 млн.

По разным оценкам, этого было достаточно для того, чтобы курс доллара просел до 26,30-26,35 грн./$. Если бы Нацбанк скупил бы на межбанке не весь валютный излишек, а лишь его часть. Или бы просто припозднился с заявлением об аукционе.

Нежеланию центробанка приобретать доллар дешевле и экономить гривну, пока дают два объяснения. Стремлением регулятора сохранить хорошие отношения с олигархами, владеющими предприятиями-экспортерами, а также попытками повысить наполняемость госбюджета. Ведь с большей гривневой выручки предприятиям придется заплатить больше налогов.

Главный вопрос сегодняшнего дня - завершилась ли валютная распродажа за 8-9 мая, и может еще просесть валютный курс. Банкиры уверяют, что крупные партии доллара уже были проданы.

«12 мая ожидаем сохранение на межбанке профицита безналичной валюты, однако объемы, скорее всего, будут поскромнее сегодняшних. Учитывая изобилие свободной гривневой ликвидности в системе, экспортеры не торопятся продавать свободную часть валютной выручки», - заверил Станислав Верхградский.

С ним согласился и Олег Куринной, который ждет завтра активизации импортеров.

«Спрос может немного вырасти из-за того, что основная часть накопившегося в выходные дни валютного предложения была распродана в четверг», - сказал он UBR.ua.

Он допускает в пятницу даже небольшое подорожание валюты - до 26,40-26,50 грн./$. Хотя Станислав Верхградский говорит о более узком прогнозе - 26,40-26,45 грн./$.

В тоже время заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк продолжает настаивать на своем старом прогнозе.

«В обозримой перспективе курс продолжит торговаться с понижательным уклоном с целями в районе 26,20 грн./$», - заверил он UBR.ua.

Несмотря на стойкость безналичного курса, наличный 11 мая немного просел. На 5 копеек опустили минимальный курс продажи валюты людям банки - до 26,30 грн./$ (банк «Аркада»), и на 4 - небанковские финучреждения, до 26,28 грн./$.

Правда, дешевых предложений было немного. Большинство банков предлагала доллар на продажу по 26,50 грн./$ (УкрСиббанк, Кредобанк, Приватбанк, Альфа-Банк), а некоторые повышали свои ценники и до 26,70 грн./$ (ВТБ Банк).

Небольшая раскачка курса 11 мая произошла на черном рынке. Здесь день начинался в рамках 26,19-26,28 грн./$, после обеда ценник взлетал до 26,24-26,36 грн./$, и лишь к вечеру произошел откат к 26,25-26,33 грн./$.