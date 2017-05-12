Совет ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев

Совет Европейского союза на уровне министров сельского хозяйства и рыбной ловли на заседании 11 мая поддержал решение по либерализации визового режима с Украиной.

Министры рассмотрели соответствующий Регламент Европейского парламента и Совета ЕС, вносящий изменения в постановление № 539/2001, в котором указаны третьи страны, чьи граждане при пересечении внешних границ должны иметь визу, и стран, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина).

Как сообщалось, на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии 28 февраля было достигнуто согласие о запуске визовой либерализации для граждан Украины.

Триалог между Советом ЕС, Европейской комиссией и Европейским парламентом о предоставлении Украины безвизового режима завершился 1 марта.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) 2 марта подтвердил решение, достигнутое в рамках триалога. 9 марта, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) утвердил проект о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

6 апреля депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали предоставление ЕС безвизового режима украинцам.

Таким образом, после утверждения Советом ЕС документ должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальты) и опубликован в официальном журнале ЕС.

Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.