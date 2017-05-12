Почему террористы обостряют ситуацию на Приазовье

С появлением зеленки на первый план вышла война штурмовых групп и снайперов, впрочем, боевики обостряют ситуацию под Мариуполем.

На майских праздниках позиции ВСУ в Приазовье, вблизи Широкино, Павлополя, Водяного и Гнутово обстреливали преимущественно из БМП и БТР, артиллерии калибра 122-мм и 82-мм минометов. Последние бои на Донбассе в целом характеризуются отсутствием локальных наступлений на участках фронта, деятельностью малых штурмовых групп, аэроразведки, снайперов и, что важно, диверсионной деятельностью. К последнему пункту относится минирование территорий. В частности, 28-го апреля под Павлополем погиб боец 137-го отдельного батальона морской пехоты Александр Бердник - подрыв машины на взрывном устройстве.

В первые дни мая наши снайперы ликвидировали на Приазовье двух боевиков, впоследствии стало известно, что террористы из миномета попали в блиндаж ВСУ, в результате чего были изуродованы винтовки.

На протяжении первой части майских выходных (29 апреля - 2 мая) Украина потеряла четырех своих защитников за четыре дня. Впоследствии стало известно, что 1-го мая в районе Светлодарской дуги погибли трое наших воинов. В целом, за период майских праздников потери составили 6 воинов. Около сотни - ранены.

Про обострение под Попасной мы уже писали достаточно подробно, но, кроме этого, следует также отметить существенное усиление боевиков и увеличение их активности в районе Широкино и Водяного на Приазовье. За последние сутки из переносных реактивных систем "Град" "П", минометов калибра 82-мм, танков, БМП, БТР, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции морских пехотинцев в райони Широкино, в частности, высоты вблизи села. А из БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по опорным пунктам ВСУ вблизи Водяного. Досталось морпехам и в Гнутово. Там боевики стреляли из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а из пулеметов летело по Павлополю.

Активность врага возросла после провокации в Безымянном. Напомним, что боевики сообщили и сделали несколько репортажей о том, что якобы с позиций 36 отдельной бригады морской пехоты, 40 отдельной аэромобильной бригады ВСУ и полка "Азов" утром, 9-го мая, велся обстрел Безымянного, где проходил праздничный митинг террористов ко Дню победы. За ним наблюдали представители ОБСЕ. Впоследствии украинская сторона СЦКК опровергла эту информацию, отметив, что с позиций ВСУ обстрелов не было зафиксировано. Mariupol.tv вообще сообщал, что террористы с собственных позиций близ Широкино открыли огонь в направлении Безымянного из артиллерии.

Впрочем, эта провокация была использована для того, чтобы за последние сутки существенно увеличить количество обстрелов наших позиций. Отметим, что за последние дни на полигон "1-го АК "ДНР" в район населенного пункта Свободное (Тельмановский р-н, на север от Новоазовска) активно перебрасывалась техника. Жители Новоазовска также сообщали о движении бронетехники в направлении Саханки, видели даже танки. Не исключено, что командование противника проводит очередные учения и слаживание подразделений в условиях реального боя. В танковом батальоне "9-го отдельного механизированного полка морской пехоты 1-го АК ДНР" на начало мая находится 48 единиц техники. Кроме БРМ-1К, БМП и БТРов есть 31 танк (10 - Т-64, 21 - Т-72). Последние, несмотря на "режим тишины" и "Минск", регулярно работают по нашим позициям под Широкино.

Обострение под Мариуполем, впрочем, не выльется в попытках локального наступления. Как ВСУ, которые держат оборону, так и враг, используют артиллерийский "пинг-понг" и краткосрочные перестрелки для того, чтобы войска оставались в тонусе.

Впрочем, вероятность обострения на Приазовье остается, поскольку здесь есть ряд позиций, где ВСУ и врага разделяют считанные метры. Так вражеская высота "Дерзкая" (или Дерзкий, от названия кургана) находится от позиций ВСУ на расстоянии 100 метров. Также между Водяным и оккупированными Пикузами расстояние всего 2 километра. И наши морпехи стоят чуть ли не вплотную к селу. Это никак не устраивает боевиков, которые регулярно бьют по нашим позициям из Саханки и Верхнешироковского (экс-Октябрь). Но пока никакого движения.