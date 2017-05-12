Рост цен производителей в Украине в апреле замедлился до 1,6% – Госстат

Цены в промышленности Украины в апреле повысились на 1,6% после роста на 3,5% в марте, 3,1% – в феврале, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Как уточняет ведомство, основной причиной замедления этого показателя стало незначительное снижение цен на металлические руды (на 1,8%) после из быстрого роста в предыдущие месяцы, а также некоторое удешевление добычи и переработки нефти и газа – в пределах 0,3-1,7%.

Госстат указывает, что в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2016 года) рост цен производителей по итогам апреля замедлился до 35,6% с 38,3% по итогам марта и 38,9% – по итогам февраля.

По данным статведомства, по итогам четырех месяцев 2017 года цены производителей Украины увеличились на 8,1%, тогда как инфляция составила 4,9%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров апрельские цены повысились на 2,1%, в т.ч. в добыче каменного угля - на 12,6%, камня, песка и глины - на 5,3%, сырой нефти - на 0,4%. Вместе с тем в добыче металлических руд цены снизились на 1,8%, природного газа - на 0,6%.

В перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 0,6%, в частности, в производстве продуктов нефтепереработки - на 9,9%, других транспортных средств - на 4,6%, химических веществ и химической продукции, а также в металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, - на 1,6%. В то же время в производстве кокса и коксопродуктов цены снизились на 14,2%.

Цены в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в целом не изменились. При этом в производстве напитков продукция подорожала на 2,4%, мяса и мясных продуктов - на 1,9%, табачных изделий - на 1,8%, переработке и консервировании фруктов и овощей - на 0,9%, производстве сахара - на 0,6%. В то же время в производстве масла и животных жиров зафиксировано снижение цен на 3,5%, молочных продуктов - на 0,3%.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха произошел рост цен на 4,0% за счет подорожания электроэнергии на 4,3%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2016 году ускорился до 35,7% с 25,4% по итогам 2015 года, 31,7% – по итогам 2014-го.

Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году.



Изменение цен производителей промышленной продукции в апреле 2017 года, %

апрель 2017 к марту 2017 апрель 2017 к декаб рю 2016 апрель 2017 г. к апрелю 2016 январь- апрель 2017 к январю- апрелю 2016 Промышленность всего 1,6 8,1 35,6 37,4 Добывающая промышленность и разработка карьеров 2,1 18,5 75,7 93,9 Добыча каменного угля 12,6 19,8 35,4 29,6 Добыча сырой нефти и природного газа -0,3 6,7 94,1 104,7 Добыча металлических руд -1,8 26,7 87,0 122,7 Перерабатывающая промышленность 0,6 8,7 25,4 26,9 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 0,0 4,4 16,3 16,5 производство мяса и мясных продуктов 1,9 7,9 18,0 17,1 производство молочных продуктов -0,3 6,8 26,8 27,1 производство хлеба и хлебобулочных изделий 0,3 7,4 13,1 11,4 производство сахара 0,6 13,3 18,9 10,6 производство напитков 2,4 6,2 14,5 15,3 Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов 0,5 2,8 4,5 4,4 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 0,2 3,9 5,0 5,9 Производство кокса и продуктов нефтепереработки -1,7 12,2 84,1 86,5 Производство химических веществ и химической продукции 1,6 16,9 14,5 10,6 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 0,6 4,8 9,0 8,9 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 1,0 6,9 11,2 11,4 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 1,6 14,8 45,5 51,5 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции -0,3 7,6 10,8 10,9 Производство электронного оборудования 0,7 5,6 8,9 9,2 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 1,4 7,1 10,4 10,1 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 3,1 10,8 16,1 13,8 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 4,0 0,6 44,2 40,8

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат