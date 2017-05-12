Рост цен производителей в Украине в апреле замедлился до 1,6% – Госстат

Как уточняет ведомство, основной причиной замедления этого показателя стало незначительное снижение цен на металлические руды (на 1,8%) после из быстрого роста в предыдущие месяцы, а также некоторое удешевление добычи и переработки нефти и газа – в пределах 0,3-1,7%.
Госстат указывает, что в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2016 года) рост цен производителей по итогам апреля замедлился до 35,6% с 38,3% по итогам марта и 38,9% – по итогам февраля.
По данным статведомства, по итогам четырех месяцев 2017 года цены производителей Украины увеличились на 8,1%, тогда как инфляция составила 4,9%.
В добывающей промышленности и разработке карьеров апрельские цены повысились на 2,1%, в т.ч. в добыче каменного угля - на 12,6%, камня, песка и глины - на 5,3%, сырой нефти - на 0,4%. Вместе с тем в добыче металлических руд цены снизились на 1,8%, природного газа - на 0,6%.
В перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 0,6%, в частности, в производстве продуктов нефтепереработки - на 9,9%, других транспортных средств - на 4,6%, химических веществ и химической продукции, а также в металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, - на 1,6%. В то же время в производстве кокса и коксопродуктов цены снизились на 14,2%.
Цены в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в целом не изменились. При этом в производстве напитков продукция подорожала на 2,4%, мяса и мясных продуктов - на 1,9%, табачных изделий - на 1,8%, переработке и консервировании фруктов и овощей - на 0,9%, производстве сахара - на 0,6%. В то же время в производстве масла и животных жиров зафиксировано снижение цен на 3,5%, молочных продуктов - на 0,3%.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха произошел рост цен на 4,0% за счет подорожания электроэнергии на 4,3%.
Как сообщалось, рост цен производителей в 2016 году ускорился до 35,7% с 25,4% по итогам 2015 года, 31,7% – по итогам 2014-го.
Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году.
Изменение цен производителей промышленной продукции в апреле 2017 года, %
|апрель 2017 к марту 2017
|апрель 2017 к декаб рю 2016
|апрель 2017 г. к апрелю 2016
|январь- апрель 2017 к январю- апрелю 2016
|Промышленность всего
|1,6
|8,1
|35,6
|37,4
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|2,1
|18,5
|75,7
|93,9
|Добыча каменного угля
|12,6
|19,8
|35,4
|29,6
|Добыча сырой нефти и природного газа
|-0,3
|6,7
|94,1
|104,7
|Добыча металлических руд
|-1,8
|26,7
|87,0
|122,7
|Перерабатывающая промышленность
|0,6
|8,7
|25,4
|26,9
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|0,0
|4,4
|16,3
|16,5
|производство мяса и мясных продуктов
|1,9
|7,9
|18,0
|17,1
|производство молочных продуктов
|-0,3
|6,8
|26,8
|27,1
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|0,3
|7,4
|13,1
|11,4
|производство сахара
|0,6
|13,3
|18,9
|10,6
|производство напитков
|2,4
|6,2
|14,5
|15,3
|Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов
|0,5
|2,8
|4,5
|4,4
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|0,2
|3,9
|5,0
|5,9
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|-1,7
|12,2
|84,1
|86,5
|Производство химических веществ и химической продукции
|1,6
|16,9
|14,5
|10,6
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|0,6
|4,8
|9,0
|8,9
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|1,0
|6,9
|11,2
|11,4
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|1,6
|14,8
|45,5
|51,5
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|-0,3
|7,6
|10,8
|10,9
|Производство электронного оборудования
|0,7
|5,6
|8,9
|9,2
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|1,4
|7,1
|10,4
|10,1
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|3,1
|10,8
|16,1
|13,8
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|4,0
|0,6
|44,2
|40,8
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат