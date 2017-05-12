Почему активизировались бои в районе Калиново

Луганское направление в зоне АТО традиционно считается самым тихим, но не всегда.

Во время майских выходных враг продолжал коварно обстреливать приграничные города и военные части Вооруженных сил Украины, что не могло не привести к определенным последствиям

Конечно, ВСУ до последнего старались придерживаться "Минских договоренностей", однако, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, украинские командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ.

Как мы уже писали, все это привело к тому, что в конце майских выходных завязались позиционные бои на нескольких, традиционно горячих направлениях. В частности, уже третий день поступают сообщения о серьезных боях возле Калиново, в районе Первомайска.

Собственно, городок Калиново находится в географическом центре густонаселенного пограничного района так называемой "ЛНР". Кроме уже упомянутого Первомайска и, собственно, Калиново, здесь сосредоточены такие города, как: Кадиевка (экс Стаханов), Голубовка (экс Кировск), Брянка, Алмазная, Ирмино, Алчевск и другие. На юге этот район подпирает Светлодарская дуга, а на севере он плавно переходит в "трассу Бахмутку" (неофициальное местное название трассы Т 1303 Лисичанск - Луганск, являющейся крупнейшей транспортной артерией части Луганской области, ограниченной реками Северский Донец и Луганчанка).

Кроме этого это единственное место на карте, где так называемая "ЛНР" имеет сухопутную границу с подконтрольной Киеву Украиной. Ведь, подавляющее большинство линии разграничения проходит по широкой и стремительной реке Северский Донец, что накладывает свой отпечаток на ход и характер боевых действий.

Активной фазе боевых действий, которые продолжаются в этом районе и сейчас, предшествовал коварный обстрел террористами "ЛНР" города Троицкое, в результате которого пострадали как позиции ВСУ, так и мирные жители. Как сообщалось, боевики накрыли город огнем артиллерии калибра 122-мм, вооружения БМП, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров.

Обстрел велся ориентировочно с позиций террористов вблизи Калино, поэтому нет ничего удивительного в том, что вооруженные силы Украины решили утихомирить врага и нанесли удар в ответ. В итоге это переросло в затяжное военное противостояние, которое вполне может вылиться в очередное "ползучее наступление" украинской армии.

Стоит напомнить, что данный район имеет стратегическое значение для "сухопутного" соединения оккупированной Луганщины с "континентальной Украиной" - ведь мосты через Северский Донец почти везде разрушены, а форсировать эту реку под огнем противника не каждый осмелится. Поэтому и получается так, что именно здесь Вооруженным силам Украины можно осуществить стремительный рывок на Луганск, а террористам попробовать прорваться в подконтрольные Киеву районы Луганской области.

По состоянию на сегодняшнее утро бои в этом районе продолжаются уже трое суток подряд. Причем, контактные бои с применением минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и бронетехники происходят преимущественно в районе Калиново, тогда как под Кадиевкой (экс Стаханов) и Брянкой огневые позиции боевиков регулярно получают "на орехи" от украинской артиллерии.

Что характерно: по сообщению самих жителей вышеупомянутых городов - прилеты украинской артиллерии в жилые кварталы не наблюдаются. Следовательно, даже местные "ватники" признают, что Вооруженные силы Украины ведут прицельный огонь по позициям террористов, пытаясь не подвергать опасности мирных жителей.

Последнее сообщение о боевых действиях в районе Калиново поступило вчера, 10 мая, в 23:11 по Киевскому времени. Кроме Калиново, канонаду боя слышали и в Кадиевке (экс Стаханов), и в Брянке. Около 20:00 сообщалось также о взрывах вблизи Голубовки (экс Кировск), но ближе к ночи они стихли.

Если говорить о последствиях данного боевого обострения, то чтобы их спрогнозировать, нужно знать истинные причины начала боевых действий со стороны ВСУ. О них же мы можем лишь догадываться. Если имела место банальная месть за обстрелы Троицкого - то это одно. В таком случае все может затихнуть так же неожиданно, как и вспыхнуло.

Если же украинская армия получила задачу выбить террористов из этого района - то это уже совсем другое - тогда все может затянуться очень надолго. По крайней мере, на это указывает целый ряд факторов.

Как мы писали ранее, украинской армии еще в январе этого года усилиями 25-го батальона 54-й бригады (грузинский легион) удалось продвинуться со стороны Троицкого в направлении Калиново. Но тогда развить успех не удалось, потому что продвижение ВСУ было остановлено огнем из 152-мм и 122-мм артиллерии, минометов и "Градов". А военной техники там у террористов хватает.

Еще в октябре прошлого года лидер "Информационного сопротивления" нардеп Дмитрий Тымчук сообщал, что рашисты нагнали в этот район бронетехники общим количеством до 20 единиц (в основном МТ-ЛБ и БМП-1, пара БРМ-1К), а также одну командно-штабную машину оперативно-тактического звена Р-149БМР "Кушетка-Б" и два автокунга с антеннами.

Не терял времени враг и во время так называемого "режима тишины" на Пасхальные праздники. Пока настоящие христиане праздновали самый большой свой праздник, русскомировцы свозили под Первомайск как военную технику, так и живую силу - преимущественно "казаков атамана Козицына".

Таким образом, по состоянию на сегодня террористы имеют в этих местах настоящие военные базы, поэтому выбить их оттуда будет непросто.

И хоть ВСУ продолжают удерживать отбитую у террористов высоту "270.4", где окопалась героическая 54-я бригада, которая ранее отличилась в боях на Светлодарской дуге, продвижения вперед или других позиционных побед со стороны украинской армии пока не наблюдается.

Кстати, в марте Depo.ua писал, что ситуация в районе Первомайска далека от своей развязки. Более того, мы предполагали, что она находится на стадии завязки и основные события еще впереди. Как видим, события последних дней свидетельствуют, что мы были правы.