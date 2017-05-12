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Трамп и Пенс обсудили с Климкиным дальнейшую поддержку Украины США
08:29 11.05.2017 |
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина и обговорил с ним ситуацию на Донбассе и дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном, сообщило посольство Украины на своей странице в Фейсбук в ночь на четверг.
"Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина, где стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.
Перед этим состоялась встреча главы украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.
"Стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе. Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии", - отмечается в сообщении.
Во встречах также принял участие посол Украины в США Валерий Чалый.
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