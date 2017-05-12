Трамп и Пенс обсудили с Климкиным дальнейшую поддержку Украины США

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина и обговорил с ним ситуацию на Донбассе и дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном, сообщило посольство Украины на своей странице в Фейсбук в ночь на четверг.

"Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина, где стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Перед этим состоялась встреча главы украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

"Стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе. Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии", - отмечается в сообщении.

Во встречах также принял участие посол Украины в США Валерий Чалый.

