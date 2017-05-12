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НБУ 10 мая выкупил на межбанке $40-42 млн.
23:04 10.05.2017 |
Новая неделя началась на валютном рынке с 8-копеечного снижения курса доллара: по итогам торгов 10 мая он зафиксировался в рамках 26,42-26,44 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский
Экспортеры не активничали и не заваливали межбанк долларом. Даже наоборот: объем безналичных торгов сократился с пятничных $278,12 млн. до $243,52 млн. Но даже его было некому скупать.
«Предложение иностранной валюты преобладало над спросом на нее, что поспособствовало дальнейшему снижению котировок», - отметил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Излишек доллара скупал Национальный банк: он решил не проводить открытый валютный аукцион для всех банков, и торговал с 20-кой уполномоченных финучреждений.
«В среду открытие межбанковских торгов состоялось на уровнях 26,46-26,49 грн./$. После непродолжительных раздумий котировки направились вниз. Вопреки появлению на межбанковской арене Нацбанка с покупкой валюты через механизм запроса наилучшего курса гривне удалось укрепить позиции», - отметил Станислав Верхградский.
По его оценке, регулятор сегодня выкупил на межбанке $40-42 млн.
«НБУ поддерживал доллар через аукцион по запросу лучшего курса расчетами сегодня в районе 26,46 грн./$ и расчетами завтра в районе 26,45 грн./$», - уточнил UBR.ua цены заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Это только начало. 11 мая экспортеры выбросят на валютный рынок куда больше валюты: начнут распродавать выручку, поступившую на их счета 8-9 мая.
«Завтра вполне возможно, что НБУ объявит о проведении аукциона на покупку объемом 100 млн долларов, однако 100%-ю заполняемость этого объемы вряд ли увидим. На наш взгляд, завтра Нацбанк вполне сможет пополнить резервы на $50-70 млн.», - считает Верхградский.
Чиновникам не помешают скупать доллар даже иностранцы, которые в начале месяца выводят дивиденды из Украины.
«Несмотря на то, что спрос сейчас незначительно растет по причине репатриации дивидендов, завтра курс доллара может продолжить снижение - компании распродают отложенное за выходные дни предложение. Поэтому появление 11 мая на рынке регулятора с валютной интервенцией вполне вероятно», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
По словам Верхградского, межбанковские торги в четверг будут стартовать в рамках 26,40-26,45 грн./$, после чего гривна продолжит укрепляться.
Такой же курс прогнозирует и Олег Куринной, который вообще не ждет подорожания валюты.
«Мы не ожидаем, что ситуация с превышающим предложением может измениться в ближайшей перспективе. Сезонные факторы в ближайшие месяцы все же будут оставаться ключевыми для безналичного курсоформирования», - отметил Куринной.
Есть и те, кто ждет более резкой курсовой просадки.
«По-прежнему, ожидаю дальнейшего поступательного движения с понижательным уклоном в район 26,20 грн./$», - заметил Олег Ропяк.
Курс обмена доллара будет двигаться вслед за межбанком, но очень плавно. Как и на этих выходных.
«Наличный доллар не показывал значительных колебаний на выходных, котировки держались в диапазоне 26,25-26,40 грн./$. Спрос и предложение были умеренными», - заметил Станислав Верхградский.
На этом же уровне держалась средняя цена доллара и сегодня, однако при этом сохранялся широкий разброс курс. Минимальная стоимость валюты у банков на продаже людям составляла 26,32 грн./$, а у небанковских финучреждений - 26,25 грн./$. При этом максимальный достигала 26,55-26,70 грн./$.
В тоже время финансисты по-прежнему в широком коридоре выкупают доллар у населения - 26,0-26,23 грн./$.
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