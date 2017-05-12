НБУ 10 мая выкупил на межбанке $40-42 млн.

Новая неделя началась на валютном рынке с 8-копеечного снижения курса доллара: по итогам торгов 10 мая он зафиксировался в рамках 26,42-26,44 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский

Экспортеры не активничали и не заваливали межбанк долларом. Даже наоборот: объем безналичных торгов сократился с пятничных $278,12 млн. до $243,52 млн. Но даже его было некому скупать.

«Предложение иностранной валюты преобладало над спросом на нее, что поспособствовало дальнейшему снижению котировок», - отметил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Излишек доллара скупал Национальный банк: он решил не проводить открытый валютный аукцион для всех банков, и торговал с 20-кой уполномоченных финучреждений.

«В среду открытие межбанковских торгов состоялось на уровнях 26,46-26,49 грн./$. После непродолжительных раздумий котировки направились вниз. Вопреки появлению на межбанковской арене Нацбанка с покупкой валюты через механизм запроса наилучшего курса гривне удалось укрепить позиции», - отметил Станислав Верхградский.

По его оценке, регулятор сегодня выкупил на межбанке $40-42 млн.

«НБУ поддерживал доллар через аукцион по запросу лучшего курса расчетами сегодня в районе 26,46 грн./$ и расчетами завтра в районе 26,45 грн./$», - уточнил UBR.ua цены заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Это только начало. 11 мая экспортеры выбросят на валютный рынок куда больше валюты: начнут распродавать выручку, поступившую на их счета 8-9 мая.

«Завтра вполне возможно, что НБУ объявит о проведении аукциона на покупку объемом 100 млн долларов, однако 100%-ю заполняемость этого объемы вряд ли увидим. На наш взгляд, завтра Нацбанк вполне сможет пополнить резервы на $50-70 млн.», - считает Верхградский.

Чиновникам не помешают скупать доллар даже иностранцы, которые в начале месяца выводят дивиденды из Украины.

«Несмотря на то, что спрос сейчас незначительно растет по причине репатриации дивидендов, завтра курс доллара может продолжить снижение - компании распродают отложенное за выходные дни предложение. Поэтому появление 11 мая на рынке регулятора с валютной интервенцией вполне вероятно», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По словам Верхградского, межбанковские торги в четверг будут стартовать в рамках 26,40-26,45 грн./$, после чего гривна продолжит укрепляться.

Такой же курс прогнозирует и Олег Куринной, который вообще не ждет подорожания валюты.

«Мы не ожидаем, что ситуация с превышающим предложением может измениться в ближайшей перспективе. Сезонные факторы в ближайшие месяцы все же будут оставаться ключевыми для безналичного курсоформирования», - отметил Куринной.

Есть и те, кто ждет более резкой курсовой просадки.

«По-прежнему, ожидаю дальнейшего поступательного движения с понижательным уклоном в район 26,20 грн./$», - заметил Олег Ропяк.

Курс обмена доллара будет двигаться вслед за межбанком, но очень плавно. Как и на этих выходных.

«Наличный доллар не показывал значительных колебаний на выходных, котировки держались в диапазоне 26,25-26,40 грн./$. Спрос и предложение были умеренными», - заметил Станислав Верхградский.

На этом же уровне держалась средняя цена доллара и сегодня, однако при этом сохранялся широкий разброс курс. Минимальная стоимость валюты у банков на продаже людям составляла 26,32 грн./$, а у небанковских финучреждений - 26,25 грн./$. При этом максимальный достигала 26,55-26,70 грн./$.

В тоже время финансисты по-прежнему в широком коридоре выкупают доллар у населения - 26,0-26,23 грн./$.