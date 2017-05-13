Инфляция в Украине в апреле замедлилась до 0,9%, в годовом измерении до 12,2% – Госстат

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен также по итогам апреля также замедлился до 12,2% с 15,1% по итогам марта, 14,2% – по итогам февраля и 12,6% – по итогам января.
С начала текущего года инфляция составила 4,9%, уточнил Госстат.
На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. На 7,6-1,0% подорожали овощи, фрукты, мясо и мясопродукты, сало, сахар, хлеб, рис. В то же время существенно (на 18,3%) подешевели яйца, на 2,0% и 0,6% - гречневая крупа и молоко.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т.ч. на табачные изделия - на 2,4%, алкогольные напитки - на 0,7%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 5,0%, водоснабжение - на 3,0% , канализацию - на 2,6%.
Повышение цен на транспорт в целом на 1,4% вызвано в основном подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 2,7%, а также топлива и масел на 1,2%.
В сфере связи цены выросли на 2,7%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 42,4% и мобильной связи на 4,1%.
Как сообщалось, правительство Украины ожидает замедления инфляции в 2017 году до 8,1%. Национальный банк Украины, первоначально также прогнозировавший ее на уровне 8%, в январе ухудшил свой прогноз до 9,1%.
"Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта базы сравнения. Она вернется к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года", - заявил НБУ 2 марта.
Индекс цен потребителей в апреле 2017г, %:
|апрель 2017 к марту 2017
|апрель 2017 к декабрю 2016
|апрель 2017 г. к апрелю 2016
|январь-апрель 2017 к январю-апрелю2016
|Индекс потребительских цен
|0,9
|4,9
|12,2
|13,5
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1,2
|5,8
|8,3
|5,9
|Продукты питания
|1,2
|6,0
|8,7
|6,0
|Хлеб та хлебопродукты
|0,7
|5,2
|7,6
|7,5
|Хлеб
|1,0
|7,7
|13,5
|11,1
|Макаронные изделия
|0,8
|3,4
|4,5
|3,9
|Мясо и мясопродукты
|2,4
|7,0
|13,5
|9,9
|Рыба та рыбопродукты
|0,2
|2,6
|2,2
|2,5
|Молоко
|-0,6
|5,5
|26,1
|25,3
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0,7
|8,2
|22,1
|21,3
|Яйца
|-18,3
|-38,4
|8,8
|-1,6
|Масло сливочное
|0,0
|6,6
|28,3
|29,2
|Масло подсолнечное
|0,9
|2,3
|7,2
|7,9
|Фрукты
|5,3
|19,2
|2,5
|-4,3
|Овощи
|7,6
|26,2
|-11,4
|-19,9
|Сахар
|1,1
|8,7
|10,4
|4,3
|Безалкогольные напитки
|0,9
|2,9
|4,7
|4,1
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,3
|5,6
|28,3
|28,7
|Одежда и обувь
|0,9
|3,7
|3,7
|4,6
|Одежда
|0,7
|3,7
|3,4
|4,1
|Обувь
|1,2
|3,8
|3,6
|4,7
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,5
|6,1
|25,1
|41,0
|Содержание и ремонт жилья
|0,6
|2,5
|7,3
|7,5
|Водоснабжение
|3,0
|3,5
|27,3
|25,7
|Канализация
|2,6
|3,3
|23,8
|22,7
|Содержание домов и придомовых территорий
|5,0
|15,2
|25,3
|19,5
|Электроэнергия
|0,0
|28,1
|63,7
|62,1
|Природный газ
|0,0
|0,0
|-4,3
|26,7
|Горячая вода, отопление
|0,0
|0,3
|88,9
|88,8
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,3
|1,0
|2,8
|3,3
|Здравоохранение
|0,5
|2,3
|5,4
|6,1
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,3
|1,3
|2,8
|3,9
|Амбулаторные услуги
|1,3
|7,3
|14,1
|13,5
|Транспорт
|1,4
|7,0
|15,7
|16,1
|Топливо и масла
|1,2
|6,2
|21,3
|25,0
|Транспортные услуги
|2,6
|12,8
|16,9
|13,2
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|0,9
|4,5
|-0,2
|2,0
|Пассажирский автодорожный транспорт
|2,7
|13,7
|19,2
|14,7
|Связь
|2,7
|6,2
|9,4
|6,3
|Отдых и культура
|0,3
|2,9
|3,3
|3,7
|Образование
|0,0
|1,7
|10,3
|11,1
|Рестораны та гостиницы
|0,9
|4,7
|11,8
|11,6
|Разные товары и услуги
|-1,9
|-0,8
|5,0
|5,8
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат