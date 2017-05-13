Инфляция в Украине в апреле замедлилась до 0,9%, в годовом измерении до 12,2% – Госстат

Инфляция в Украине в апреле снизилась до 0,9% по сравнению с 1,8% в марте, 1% – в феврале и 1,1% – в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины в среду.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен также по итогам апреля также замедлился до 12,2% с 15,1% по итогам марта, 14,2% – по итогам февраля и 12,6% – по итогам января.

С начала текущего года инфляция составила 4,9%, уточнил Госстат.

На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. На 7,6-1,0% подорожали овощи, фрукты, мясо и мясопродукты, сало, сахар, хлеб, рис. В то же время существенно (на 18,3%) подешевели яйца, на 2,0% и 0,6% - гречневая крупа и молоко.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в т.ч. на табачные изделия - на 2,4%, алкогольные напитки - на 0,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 5,0%, водоснабжение - на 3,0% , канализацию - на 2,6%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,4% вызвано в основном подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 2,7%, а также топлива и масел на 1,2%.

В сфере связи цены выросли на 2,7%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 42,4% и мобильной связи на 4,1%.

Как сообщалось, правительство Украины ожидает замедления инфляции в 2017 году до 8,1%. Национальный банк Украины, первоначально также прогнозировавший ее на уровне 8%, в январе ухудшил свой прогноз до 9,1%.

"Инфляция в годовом измерении будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов благодаря действию эффекта базы сравнения. Она вернется к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года", - заявил НБУ 2 марта.



Индекс цен потребителей в апреле 2017г, %:

апрель 2017 к марту 2017 апрель 2017 к декабрю 2016 апрель 2017 г. к апрелю 2016 январь-апрель 2017 к январю-апрелю2016 Индекс потребительских цен 0,9 4,9 12,2 13,5 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,2 5,8 8,3 5,9 Продукты питания 1,2 6,0 8,7 6,0 Хлеб та хлебопродукты 0,7 5,2 7,6 7,5 Хлеб 1,0 7,7 13,5 11,1 Макаронные изделия 0,8 3,4 4,5 3,9 Мясо и мясопродукты 2,4 7,0 13,5 9,9 Рыба та рыбопродукты 0,2 2,6 2,2 2,5 Молоко -0,6 5,5 26,1 25,3 Сыр и мягкий сыр (творог) 0,7 8,2 22,1 21,3 Яйца -18,3 -38,4 8,8 -1,6 Масло сливочное 0,0 6,6 28,3 29,2 Масло подсолнечное 0,9 2,3 7,2 7,9 Фрукты 5,3 19,2 2,5 -4,3 Овощи 7,6 26,2 -11,4 -19,9 Сахар 1,1 8,7 10,4 4,3 Безалкогольные напитки 0,9 2,9 4,7 4,1 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,3 5,6 28,3 28,7 Одежда и обувь 0,9 3,7 3,7 4,6 Одежда 0,7 3,7 3,4 4,1 Обувь 1,2 3,8 3,6 4,7 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,5 6,1 25,1 41,0 Содержание и ремонт жилья 0,6 2,5 7,3 7,5 Водоснабжение 3,0 3,5 27,3 25,7 Канализация 2,6 3,3 23,8 22,7 Содержание домов и придомовых территорий 5,0 15,2 25,3 19,5 Электроэнергия 0,0 28,1 63,7 62,1 Природный газ 0,0 0,0 -4,3 26,7 Горячая вода, отопление 0,0 0,3 88,9 88,8 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,3 1,0 2,8 3,3 Здравоохранение 0,5 2,3 5,4 6,1 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,3 1,3 2,8 3,9 Амбулаторные услуги 1,3 7,3 14,1 13,5 Транспорт 1,4 7,0 15,7 16,1 Топливо и масла 1,2 6,2 21,3 25,0 Транспортные услуги 2,6 12,8 16,9 13,2 Пассажирский железнодорожный транспорт 0,9 4,5 -0,2 2,0 Пассажирский автодорожный транспорт 2,7 13,7 19,2 14,7 Связь 2,7 6,2 9,4 6,3 Отдых и культура 0,3 2,9 3,3 3,7 Образование 0,0 1,7 10,3 11,1 Рестораны та гостиницы 0,9 4,7 11,8 11,6 Разные товары и услуги -1,9 -0,8 5,0 5,8

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат