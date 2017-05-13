Минэкономики упростило получение справки об отсутствии налогового долга

Министерство экономического развития и торговли упростило получение справки об отсутствии задолженности по уплате налогов. Об этом на своей странице в Facebook написал первый замминистра экономики Максим Нефедов.

"Наиболее проблемная справка (справка ГФС об отсутствии задолженности по уплате налогов) для участия в публичных закупках переведена в электронный вид!", - написал Нефедов.

По его словам, такое нововведение позволит бизнесу сэкономить около 30-35 млн гривен в год.

Замминистра напомнил, что ранее для получение указанного документа нежно было обратиться в органы фискальной службы по месту регистрации бизнеса, а выдавалась она в бумажном виде в течение 5 дней. При этом стоимость справки составляла 200 гривен.

Отныне, эту справку можно получить при помощи "Электронного кабинета плательщика" на сайте ГФС. А после получения и загрузки в Систему публичных закупок ProZorro , претендент может принять участие в тендере.