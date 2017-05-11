Сегодня, 10 мая, у Валерии Гонтаревой последний рабочий день в должности главы Национального банка Украины. С завтрашнего дня она уходит в длительный отпуск, пока ее не уволит Верховная Рада.

Исполняющим обязанности главы НБУ с 11 мая будет первый заместитель Гонтаревой Яков Смолий.

«Сегодня мой последний рабочий день в Национальном банке, поэтому я хочу попрощаться и поблагодарить всех, кто поддерживал на этом трудном пути реформирования финансовой и банковской системы нашей страны.

Многих людей, которым я благодарна, я никогда не видела: могу только догадываться, кто в конце 2014 запустил проект Save Gontareva, под которым появилось более 1000 лайков в море всеобщей ненависти.

Я так и не узнала имя человека, в разгар войны и физического уничтожения нашей промышленности на востоке страны написавшего: «Гонтарева виновата в падении гривны не более, чем стюардесса в катастрофе самолета», - написала Гонтарева в колонке для «Нового времени».

Гонтарева заявила, что смена главы НБУ не политическое решение, а ее личный выбор.

«Впервые в истории Нацбанка это решение не касается политики. И это еще раз доказывает, что страна изменилась в пользу настоящих демократических ценностей. Три года я постоянно боролась за подлинную независимость Национального банка», - написала она.

Гонтарева также вспомнила, какой была банковская система, когда она пришла на пост главы НБУ, и как изменились за это время.

«Мы в один миг потеряли на Донбассе и 15% нашего ВВП и 30% валютных поступлений. У нас остановились предприятия, а инфраструктура была полностью разрушена. Платежный баланс страны просто "разорвало на куски" и курс валюты, который является зеркалом платежного баланса, отреагировал на это соответственно.

Уже не говорю о хронических, несовместимых с жизнью дисбалансах во всех секторах отечественной экономики и банковской системы, накопившихся за двадцать лет имитации реальных реформ. Это и пустой казначейский счет правительства, и стомиллиардная дыра в НАК "Нафтогаз", и огромное количество смертельно больных банков», - написала Гонтарева.

По ее словам, только благодаря международному сообществу, благодаря МВФ, Всемирному банку, ЕБРР, Европейскому Союзу и американскому правительству мы смогли выжить и стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране.

Гонтарева заявила, что выполнила все задачи, которые поставила перед собой.

«Моя миссия завершена – все задачи, которые я поставила перед собой, выполнены. Страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. Мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость. Более того, полностью трансформировали Национальный банк в мощный модерный институт, перестроив все внутренние процессы», - заявила она.

По словам Гонтаревой, перед новым главой Национального банка стоят огромные задачи.

«Сейчас течение реки уже не повернуть вспять: на борту современного корабля по имени «НБУ» новая профессиональная команда реформаторов и макроэкономическое море уже более двух лет спокойно. Но это не значит, что будет легко.

В стране, где нет правосудия, где «политические животные» грызут друг друга до крови, где тех, кто хочет перемен к лучшему, чуть ли не каждый день поливают грязью на всех телевизионных каналах и носят им гробы к центральному входу, надо иметь большую силу духа и силу воли. Поэтому главный совет – не потеряет новую команду НБУ, держитесь крепко за наших 500 спартанцев.

Эта новая структура НБУ – реальная основа независимости. Теперь никто не сможет принимать в банке решения единолично. One man show закончилось навсегда», - написала Гонтарева.

Новому главе регулятора, по ее словам, еще придется бороться с нардепами-популистами, которые пытаются переписать закон "О Национальном банке Украины".

«Остался самый ответственный фронт – борьба против народных депутатов-популистов, пытающихся переписать Закон «О Национальном банке Украины». Борьба против безграмотных функционеров и псевдоакадемиков, сознательно или нет подыгрывающих политики-популистам», - подытожила Гонтарева.