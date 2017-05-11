На майских ситуация в районе проведения АТО оставалась напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины.

о время майских праздников враг даже не думал ни о каком перемирии, коварно обстреливая приграничные города и военные части Вооруженных сил Украины.

Уже традиционно последние бои на Донбассе характеризуются отсутствием локальных наступлений на участках фронта, однако отмечены деятельностью малых штурмовых и диверсионно-разведывательных групп, активизацией снайперов и, что важно, диверсионной деятельностью по минированию территории.

Стоит отметить, что этому способствует время года, а именно - появление так называемой "зеленки". И чем дальше - тем стоит ожидать нарастания вышеописанной деятельности пророссийских террористов. Хотя, трагические последствия имеют место уже сейчас.

Как мы уже писали, в течение первой части майских выходных (29 апреля - 2 мая) Украина потеряла четверых своих защитников за четыре дня.

Однако, уже 3 мая поступила еще более трагическая весть: 1 мая трое украинских военных, спасая своего раненого сослуживца, героически погибли в районе Светлодарской дуги. Ими оказались военнослужащие 43-го мотопехотного батальона 53-й механизированной бригады Сергей Смирнов, Анатолий Бижко, и Юрий Мальков.

Особенно горячей была ситуация 7 мая, когда боевики, среди прочего (кроме уже традиционных минометов 82-мм и 120-мм), использовали артиллерию калибра 122-мм и БМП. Особенно в тот день досталось позициям ВСУ возле Троицкого.

Даже 9 мая - в международный день памяти в цивилизованном мире и день победобесия на территории так называемого "русского мира", пророссийские террористы остались верны себе и осуществляли свою террористическую деятельность практически по всей линии фронта, применяя различные виды вооружения, вплоть до 120-мм артиллерии. Как следствие: один военнослужащий ВСУ погиб, и еще двое получили ранения.

Кроме того, почти в течение всех майских враг стрелял из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров по позициям вблизи Авдеевки и шахты "Бутовка". Доставалось также и Марьинке, куда уже традиционно прилетали 82-мм снаряды.

Не меньшее внимание получили и морские пехотинцы, которые держат позиции вблизи Широкино, Павлополя и Гнутово в Приазовье - их всю дорогу обстреливали преимущественно из БМП и БТРов, артиллерии калибра 122-мм и 82-миллиметровых минометов. Реже - из переносной реактивной системы "Град-Партизан".

Ну и на Луганском направлении враг из тяжелой накрывал позиции рядом с Крымским, а также обстреливал позиции ВСУ вблизи Новозвановки и Новоалександровки. При этом использовались минометы 120-мм и 82-мм калибра, гранатометы и пулеметы крупных калибров.

При этом стоит отметить, что и наши тоже не были мальчиками для битья. Конечно, ВСУ до последнего старается придерживаться "Минских договоренностей", однако, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, украинские командиры принимали решение для адекватного открытия ответного огня.

Все вышеупомянутое привело к тому, что в конце майских выходных завязались позиционные бои на Светлодарской дуге и вблизи Докучаевска (так называемая "ДНР") а также в районе Калиново ("ЛНР"). То есть, традиционно "горячие точки" снова постепенно "нагреваются" и вот-вот перейдут в стадию "кипения".

Последний фактор особенно интересно выглядит в контексте той информации, что на сегодня, 10 мая, запланирован визит в "ДНР" заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга. Боевики и так в последнее время не слишком хорошо выглядят в глазах ОБСЕ (думаю, подрыв своего автомобиля под Пришибом они террористам не простят), а тут еще и нагнетают ситуацию.

Но как бы там ни было, а за период 3 - 9 мая в зоне проведения АТО погибли два воина ВСУ и еще 40 получили ранения. Итак, суммарно за все майские праздники/выходные, украинская армия потеряла шесть человек убитыми и около сотни ранеными. Это та кровавая жертва, которую принесли украинские воины, чтобы их Родина спокойно отдыхала и кое-где праздновала в эти дни.