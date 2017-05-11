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ЕС вскоре объявит об упрощении визового режима с Украиной
Евросоюз через несколько дней объявит о соглашении по упрощению визового режима с Украиной, заявила во вторник. 9 мая, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини на заседании Совбеза ООН.
"Мы не признаём и не признаем никогда незаконную аннексию Крыма Россией", - подчеркнула также Могерини, добавив, что ЕС будет продолжать работу по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Ранее, 2 марта, послы государств-членов Евросоюза одобрили неофициальное соглашение, касающееся либерализации визового режима с Украиной. 6 апреля большинство депутатов Европарламента поддержали это решение. Безвизовый режим между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после публикации соответствующего документа в "Официальном журнале" ЕС.
Граждане Украины смогут "въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам". Безвизовый режим не дает гражданам Украины права на трудоустройство в странах Евросоюза.
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