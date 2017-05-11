Может ли глава МВФ Кристин Лагард стать премьером Франции?

Всего за несколько лет Эммануэль Макрон прошел путь от абсолютного новичка французской политики до президента страны. Он обещал кардинальным образом изменить подход к политике - но чего можно ожидать от его правительства?

За два дня до выборов, выступая по радио, Макрон вскользь упомянул, что в случае победы в воскресенье у него в голове есть возможная кандидатура на пост премьер-министра страны.

Кого именно имел в виду будущий президент, он не сказал, заверив слушателей лишь в том, что это "человек, имеющий опыт в политике и обладающий необходимыми навыками, чтобы стать лидером парламентского большинства".

Однако, учитывая тайну, окутывающую планы по формированию будущего правительства, даже этого весьма размытого определения Макрона хватило, чтобы французские газеты наперебой бросились гадать - кого же он имел в виду.

Как пишет Le Monde, вопрос этот строго табуирован даже среди членов избирательного штаба Макрона. По словам одного из них, фамилию будущего премьера там даже не произносят, чтобы не сглазить.

С другой стороны, такую скрытность можно понять. Формирование кабинета - дело тонкое, даже когда обстоятельства благоприятствуют новому президенту, а уж беспартийному самовыдвиженцу Макрону придется вести значительно более тонкую игру, чем его предшественникам на этом посту.

Новички и динозавры

Во-первых, существует некий разрыв между поэзией избирательной кампании и прозой реальных назначений. Кресло в Елисейском дворце Макрону во многом обеспечили его обещания перемен и обновления политики.

Он обещал привести в политику новые лица, перетрясти уже существующий истеблишмент и в целом пересмотреть политическую мораль.

Движение Макрона "Вперед" больше напоминает стартап - говорят, средний возраст там около 30 лет. Однако для управления страной членам правительства потребуется немалый опыт - особенно в сфере обеспечения безопасности.

У кого из команды Макрона есть шанс

Алексис Колер, 43 года. Специальный советник Макрона-кандидата, который, похоже, возглавит администрацию нового президента. Аналогичную позицию он занимал при Макроне, когда тот работал в правительстве.

Брижит Троньё, 64 года. Жена новоиспеченного президента с самого начала редактировала его речи для публичных выступлений. Поговаривают, что сейчас она намерена стать "входной дверью" к главе государства.

Исмаэль Эмельян, 29 лет. Правая рука и давнишний друг Макрона - в прошлом коллега по министерству экономики, возглавивший PR-службу кандидата и ставший его стратегическим советником.

Жан Пизани-Ферри, 65 лет. Профессор экономики и советник правительства, отвечающий за экономическую программу Макрона и его амбициозные планы. Основатель аналитического центра Bruegel, расположенного в Брюсселе.

Софи Ганьян-Ферраччи, 40 лет. Глава команды предвыборного штаба. Весьма опытный корпоративный юрист и давний друг семьи Макрона через своего мужа, экономиста Марка Ферраччи.

Франсуа Байру, 65 лет. Политический тяжеловес, глава центристской партии "Демократическое движение". Его поддержка в феврале помогла Макрону стать одним из фаворитов предвыборной гонки.

"Окружающим Макрона молодым технократам не терпится приступить к делу, - говорит бывший главный редактор влиятельной левой газеты Liberation Пьер Аски. - Им кажется, что старичье всё испортило..."

"Но Эммануэлю Макрону придется найти баланс между новичками и привычными нам динозаврами политики от традиционных партий, - продолжает он. - Нельзя формировать правительство из одной молодежи".

Найти баланс между ожиданиями кардинальных перемен со стороны избирателя и необходимостью наполнить правительство опытными людьми будет непросто - особенно учитывая почти неизбежную политическую разношерстность будущего кабинета и, возможно, раскол в парламенте.



Жена Макрона Брижит Троньё, похоже, тоже не прочь занять пост в его администрации

И это вторая большая проблема, которую предстоит решить Макрону: его обещание собрать в правительстве уникальный микс левых и правых означает, что в кабинете сойдутся не только динозавры с новичками, искать общий язык как-то придется и представителям традиционных партий - как слева, так и справа.

"Терра инкогнита"

Кандидатуру Макрона поддержало несколько видных фигур с обеих сторон политического спектра, однако до сегодняшнего дня это не означало, что они должны порвать со своей партией, а некоторые открыто заявляли: тот факт, что они голосуют за него как за президента, не означает, что они поддерживают его политическую программу.

Однако недостаток ясности никогда не мешал политологам строить массу предположений, и упоминание Макрона о возможной кандидатуре премьера лишь подогрело споры о том, кто может получить тот или иной портфель.

Результаты опубликованного в пятницу опроса показывают, что наиболее популярным кандидатом на пост премьер-министра является глава МВФ Кристин Лагард, ранее уже занимавшая в правительстве Франции посты министра финансов, сельского хозяйства и торговли.

Некоторые аналитики полагают, что это удачный вариант для Макрона: имея огромный опыт в правительстве, она, тем не менее, давно его покинула и никогда не занимала ни одной выборной должности, так что вполне вписывается в его политику обновления.

Министра обороны Ива Ле Дриана также прочат на пост нового главы кабинета

Другим наиболее вероятным кандидатом считают министра обороны страны Ива Ле Дриана. По словам Пьера Аски, это назначение стало бы "ободряющим жестом" и сильным ходом, учитывая недавние обвинения в адрес Макрона со стороны Марин Ле Пен, заявившей, что он слишком мягок в вопросах борьбы с террором.

В числе претендентов на другие ключевые посты называли центриста Франсуа Бэйру и депутата Европарламента Сильви Гулар.

Однако все это - терра инкогнита, предупреждает Аски: "У нас никогда такого не было - чтобы правящую команду создавали с нуля".

Движение "Вперед" было создано всего за год до избрания Макрона президентом. В отсутствие строгой партийной структуры и - строго говоря - традиционного главы избирательного штаба ответственность за каждый конкретный проект делегировалась разным управленцам в той или иной сфере.

Бурная деятельность

Единственным человеком, который может знать, что на самом деле на уме у Макрона, возможно, является его жена Брижит Троньё.

Многие наблюдатели сомневаются, что она получит сколько-нибудь заметный политический пост, хоть и сыграла огромную роль в избирательной кампании своего мужа. Их брак всегда был предметом бурных споров: Брижит старше мужа на 24 года и познакомилась с ним как со своим школьным учеником, а Макрон последовательно выступал против политиков, пристраивающих на работу своих родственников.

Политическую неопределенность во Франции усугубляет и то, что буквально через месяц новоиспеченному президенту предстоят еще одни выборы - на этот раз в парламент страны. Движение "Вперед" претендует на каждый из 577 депутатских мандатов и намерено выставить своих кандидатов во всех округах без исключения.

Получить абсолютное большинство в такой ситуации - настоящее "политическое чудо", на которое всерьез не рассчитывают даже в ближайшем окружении избранного президента.

Избирательную кампанию Макрон вел под флагами Евросоюза

"Придется создавать коалицию, - говорит мне наставник Макрона Ален Минк. - Я абсолютно не верю, что ему под силу заполучить 280 депутатов от движения "Вперед", особенно учитывая, что половина из них абсолютные новички в политике и были выбраны из 14 тысяч резюме, пришедших по электронной почте".

В результате Эммануэлю Макрону может оказаться невероятно сложно управлять страной. По собственному министерскому опыту он знает, что добиваться межпартийного консенсуса по каждому конкретному вопросу - весьма тяжело и изнурительно. Многое будет зависеть от того, удастся ли движению "Вперед" сформировать устойчивую коалицию для проведения своих реформ.

В этом смысле в ближайшие дни команде Макрона потребуется начать бурную деятельность по подбору кадров, поскольку его победа была обеспечена высокопоставленными сторонниками как из числа правоцентристов-республиканцев, так и левоцентристов-социалистов, которые и определят направление будущей политики страны.

Кто-то из них, возможно, захочет покинуть свою партию и примкнуть к новому движению. Если таковых наберется изрядное количество, то это может стать смертным приговором для традиционной французской двухпартийной модели.

Однако от Макрона потребуется ювелирная игра: ему необходимо набрать в свою команду достаточно старых игроков, чтобы стабилизировать свою политическую лодку, однако при этом не перегрузить ее и не позволить им потопить свою идеологию и новое видение политики.

Тут главное - не сглазить.