Межбанк перестали заваливать долларом, и 5 мая курс курс доллара подрос

Продажи валюты на межбанке резко сократились - со вчерашних $339,6 млн. до $278,12 млн. Так что лишнего доллара сегодня не было, и Нацбанк больше не выходил скупать СКВ (вчера он приобрел $54,6 млн. с курсом отсечения 26,50 грн./$). Импортерам даже немного недоставало валюты, потому ее курс немного и подрос.

«После открытия безналичных торгов уровнями 26,49-26,51 грн./$ на рынке наблюдался всплеск спроса на валюту, который привел котировки к 26,50-26,53 грн./$. Ближе к обеду ситуация стабилизировалась, курс вернулся в диапазон 26,49-26,51 грн./$. Вторая половина торгового дня проходила вяло, котировки оставались в диапазоне 26,49-26,52 грн./$», - сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

В тоже время перекосов на торгах все же не наблюдалось.

«В целом спрос и предложение были сбалансированы», - подтвердил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Похоже, экспортеры еще вчера закончили распродажу, накопленной за 1-2 мая выручки, и к пятнице вышли на привычные объемы торговли.

Но эта тенденция продлиться недолго. 8-9 мая на счетах наших предприятий снова накопиться доллар, и после праздников они снова выйдут ее распродавать.

«Накопленное за время затяжных выходных дней в Украине валютное предложение и противостоящий ему спрос со стороны Нацбанка будут формировать настроения на межбанке на следующей неделе. Второстепенную роль будут играть покупка валюты под репатриацию дивидендов и перелив валюты с наличного сегмента рынка на безналичный», - уверен Станислав Верхградский.

Он считает, что отложенное предложение начнет давить на межбанк 11-12 мая.

«В связи с этим высокую волатильность на безналичном рынке не ожидаем, поскольку курсовые колебания с высокой вероятностью будут сглажены валютными интервенциями Нацбанка», - полагает Верхградский.

По его прогнозу, 10 мая межбанк будет начинать торговлю в рамках 26,47-26,52, а 11-12 числа курс доллара может просесть до уровня 26,35-26,40 грн./$.

Немного другой диапазон курсовых колебаний на следующую неделю закладывает директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. «Диапазон торгов с 10 по 13 мая - 26,40-26,60 грн./$. Вместе с тем сомневаюсь, что курс опустится ниже этих отметок», - сказал он UBR.ua.

Банкир считает, что доллар не сможет сильнее подешеветь из-за внешнеэкономических факторов.

«Хотя предложения сегодня в связи с сезонными факторами действительно достаточно, но для такого стремительного укрепления гривны есть и сдерживающие факторы: снижение в прошлом квартале важных системообразующих отраслей украинской промышленности (угольная промышленность, производство кокса), снижение цен на железную руду на мировых рынках и проч. Учитывая эти аспекты, говорить о резком ослаблении доллара по отношению к гривне не приходится», - убежден Куринной.

С его краткосрочным прогнозом согласен и заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк. Правда, хотя он все-таки видит основания для более существенного удешевления валюты в будущем.

«После майских праздников курс, скорее всего, будет в диапазоне 26,45-26,55 грн./$, но затем будет стремиться к новому значению на 26,20 грн./$», - заверил UBR.ua Ропяк.

Курсы валют сегодня получили активную раскачку на наличном рынке.

«Наличный доллар 5 мая прогнозировано колебался в виду затяжных выходных. Торги открывались котировками 26,30-26,40 грн./$ и уже к полудню показали рост к 26,35-26,48 грн./$. Наблюдался легкий ажиотаж в связи с отсутствием доллара и повышенным спросом на ожиданиях еще большего роста. Но после обеда все желающие закрыть свои короткие позиции успокоились и рынок вернулся к уровню 26,30-26,42 грн./$», - рассказал Станислав Верхградский.

На следующей неделе он не прогнозирует сколько-нибудь существенного удешевления доллара. Даже с оглядкой на иностранных туристов, от которых ждали крупных валютных продаж.

«Приезд туристов на Евровидение абсолютно не влияет на украинский рынок наличной валюты, так как в основном среднестатистический турист сдает в обменный пункт 100 евро, что не особо сказывается на объемах рынка. Аналогичная ситуация наблюдалась и во время Чемпионата мира по хоккею в апреле», - заверил Верхградский.