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Международные резервы НБУ увеличились на 13,6% до $17,2 млрд
19:19 05.05.2017 |
Международные резервы Национального банка увеличились на 13,6% до 17,175 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка, передают Українські Новини.
По сравнению с мартом они увеличились на 2,052 млрд долларов или 13,57% в основном за счет поступлений от Международного валютного фонда и других доноров Украины.
Динамику резервов в апреле определяли: поступление средств от МВФ в сумме 996,2 млн долларов; поступление средств от Еврокомиссии в сумме 579,1 млн евро; интервенций, по которым Национальный банк на межбанковском валютном рынке Украины купил 402,3 млн долларов; платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в сумме 68,1 млн долларов (в эквиваленте), в том числе 6,5 млн долларов на обслуживание по облигациям внутреннего государственного займа.
По состоянию на 1 мая объем международных резервов Украины покрывал 3,6 месяца будущего импорта.
С начала года международные резервы НБУ увеличились на 11% с 15,5 млрд долларов до 17,2 млрд
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году международные резервы НБУ увеличились на 17% до 15,5 млрд долларов.
Нацбанк прогнозирует увеличение резервов на конец года до 20,8 млрд долларов.
Официальный курс НБУ на 10 мая- 26,509341 грн/$1.
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