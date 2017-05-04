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Нацбанк снова поддержал курс доллара на межбанке, не дал экспортерам его обвалить
22:21 04.05.2017 |
4 мая курс доллара на межбанке просел лишь на 2 копейки, и зафиксировался в рамках 26,46-26,49 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Начиналась валютная торговля выше - 26,48-26,52 грн./$, но курс с самого утра покатился вниз, обратив на себя внимание Национального банка. Если вчера чиновники ограничивались скупкой доллара у 20-ки уполномоченных банков в режиме «наилучшего курса», то сегодня провели полномасштабный аукцион.
«Нацбанк не заставил себя долго ждать, и приблизительно в 10:30 объявил аукцион на покупку долларов объемом до $100 млн. К этому моменту гривна успела укрепиться к 26,46-26,48 грн./$, но после новости о предстоящем аукционе НБУ котировки отскочили к 26,48-26,50 грн./$ и рынок взял часовую паузу до объявления результатов аукциона, в течении которой активность на межбанке была сведена к минимуму. После интервенции регулятора курс доллара скорректировался к 26,49-26,51 грн./$, однако перед обедом котировки вернулись в диапазон 26,48-26,50 грн./$. К завершению торговой сессии остатками валюты торговали на уровнях 26,46-26,49 грн./$», - рассказал Верхградский.
Валюты сегодня было хоть отбавляй. Экспортеры распродавали выручку, которая поступила за выходные 1-2 мая.
«Следует отметить возросший объем торгов по доллару, который уже на 14:30 составил $267,18 млн, что превысило общий объем за предыдущий день - $243,12 млн», - подчеркнул UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Общий объем торгов по итогам дня вырос со вчерашних $243,12 млн. сразу до $339,60 млн. Нацбанк выкупил из этой суммы $54,6 млн. (ему предложили $65,1 млн.), с курсом отсечения 26,50 грн./$.
«Основными драйверами курсообразования сегодня остаются сезонность и фактор большого количества праздничных выходных дней, во время которых накапливается валютное предложение. Кроме того, на межбанк продолжает оказывать влияние ситуация на наличном рынке, где валюта также находится в избытке», - прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Текущего спроса не хватает, чтобы скупить все, поступающие в страну доллары. Финансисты не верят, что на курс валют повлияет даже начавшийся в начале мая сезон репатриации дивидендов - их обычно выводят из страны в первой декаде месяца.
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