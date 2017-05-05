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В Европарламенте поддержали расширение квот на товары из Украины
Комитет Европарламента по международной торговле поддержал расширение квот на беспошлинный ввоз товаров из Украины, предусмотрев отдельные исключения.
Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.
"ЕС должен предложить Украине дальнейшие торговые преференции, однако отдельные категории аграрной продукции не нуждаются в дополнительной поддержке ЕС", - говорится в сообщении.
В частности, комитет отказался предоставить дополнительные квоты на томаты, пшеницу, и мочевину украинского производства. Депутаты европарламента также отметили, что одним из условий для предоставления Украине торговых преференций должна стать "постоянная борьба с коррупцией".
При этом в европарламенте предлагают наделить правом инициировать расследования в целях применения мер по защите европейских производителей не только государства-члены ЕС, но и представителей промышленности.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", по состоянию на 13 марта Украина исчерпала квоты на беспошлинный экспорт своей продукции в страны Европейского Союза по пяти группам товаров.
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