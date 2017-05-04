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Интерпол не хочет искать Януковича. Кто виноват
16:18 04.05.2017 |
3 мая Интерпол снял с розыска экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра Януковича, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, экс-секретаря СНБО и главу Администрации Януковича Андрея Клюева, а также нардепа Александра Онищенко. Заместитель Генпрокурора Евгений Енин пояснил: причина - в несовершенстве законодательства в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. В частности, определение судов о разрешении на задержание с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не считается для Интерпола определением о содержании подозреваемого/обвиняемого под стражей. Ениан также добавил, что отдельные районные суды Киева отказываются выносить постановления о применении меры пресечения в виде содержания под стражей без участия подозреваемого.
В свою очередь, Сергей Горбатюк сообщил, что снятие с международного розыска Януковича произошло не по причине недостатков следствия или нарушений, допущенных следственными органами ГПУ. Также, по его словам, речь не идет о каком-то "договорняке". "А те нардепы, которые об этом говорят, должны предложить изменения. Ведь причина в несовершенном украинском законодательстве. Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности возглавляет Андрей Кожемякин, однопартийцы которого наиболее активно разгоняют тему "зрады", уточнил Горбатюк.
Итак, позиция Генпрокуратуры понятна: суды, в данном случае Печерский, не помогают следствию, а наоборот, мешают, относительно суда по госизмене Януковича, который сегодня уже успели перенести на 18 мая, в ГПУ настроены оптимистично. И если Интерпол не хочет искать экс-президента-беглеца сейчас, ему придется разыскивать уже осужденного за преступление. Но, к сожалению, не все так хорошо, как говорят на Резницкой. И в этом виноваты не только следователи и прокуроры.
Во-первых, Януковича и компанию сняли с розыска показательно, в канун начала суда за госизмену. И сейчас его защитники уже взяли на вооружение технологию "политических мотивов преследования" их клиента. Которые увидели даже в штаб-квартире Интерпола. Даром, что вчерашнее снятие с розыска действительно не имеет никакого отношения к нынешнему судебному процессу. Однако, должны признать, что у Виталия Сердюка и другой адвокатской братии Януковича теперь в руках оказался козырь, которым они воспользуются сполна. В ГПУ объяснили мотивацию Интерпола, но, очевидно, были еще и политические мотивы, не исключено - вмешательство Кремля. И об этом Украина должна говорить во весь голос.
Бывший президент Туниса Зин аль-Абедин Бен Али, также, как и Янукович - беглец, попал в списки международного полицейского розыска 26 января 2011 года. С тех пор его фамилия из списков разыскиваемых лиц удалена не была. Штаб-квартира Интерпола находится в Лионе, а Франция всегда имела и имеет свои интересы в северной Африке и Тунисе в частности. Поэтому Бен Али, который скрывается в Саудовской Аравии, и дальше будет в розыске. Украина же, опять таки, к сожалению, не смогла в течение трех с лишним лет после бегства Януковича, донести до Запада убедительную позицию, что экс-президент - преступник. Этим должна заниматься Генпрокуратура, а не дипломатия и Мининфорполитики. Так что в том, что произошло, есть и их немалая вина. Собственно, деньги Януковича - и те вернули в бюджет лишь недавно. Хотя они были арестованы уже давно. Медлительность всей государственной машины - это главная причина снятия экс-президента с розыска. И если из этой истории не будут сделаны серьезные выводы, то будущее дела Януковича выглядит не так уж оптимистично.
Следующий важный момент, он хорошо иллюстрирует медлительность государственной машины, - отсутствие заочного осуждения бывшего президента и хоть кого-то из его команды. Упомянутый Бен Али был заочно приговорен в Тунисе через полгода после объявления в международный розыск. Сначала ему "влепили" 35 лет тюрьмы за кражу в особо крупных размерах, впоследствии добавили еще 15 за незаконное хранение оружия и наркотиков. У нас же Янукович заочно не был осужден даже за какой-то мелкий проступок. Более того, необходимые для заочного осуждения изменения в законодательство внесли только в середине марта этого года. Да и то - после длительной дискуссии. В феврале же Рада 9 раз отказывалась внести законопроект в повестку дня. Кстати, тем, кто очень любит разгонять "зраду", рекомендуем посмотреть на результаты голосования за законопроект №5610: воздержались "еврооптимисты" Светлана Залищук и Сергей Лещенко, известный своей оппозиционной риторикой вице-спикер Оксана Сыроед, депутаты фракции "Самопомочи" вообще или воздержались, или голосовали против, как, например, Егор Соболев и Олег Березюк. Против было и подавляющее большинство "радикалов" во главе с самим Ляшко. Логично, что документ не поддержали "оппоблоковцы", но ко всем остальным возникает много вопросов.
И, последнее. 18 мая Оболонский суд продолжит рассмотрение дела о госизмене Януковича. По настоянию адвокатов, их клиента покажут в суде по скайпу. То есть, стоит ожидать старую песню о "невиновности" Виктора Федоровича. Повлияет ли она на судью Владислава Девятко и других членов коллегии? Остается лишь надеяться, что служители Фемиды понимают, какая историческая миссия им выпала. Почему нет полной уверенности в успехе обвинения? А потому, что у нас судебная система так и не была полностью перезагружена. Через три года после Майдана не оказалось ни одного судьи с гражданской позицией в отношении бывших руководителей страны. Отсюда и, мягко говоря, странные вердикты по делам Злочевского, Иванющенко, Ставицкого и им подобным.
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