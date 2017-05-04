Через два года после создания так называемой "Азовской флотилии ДНР" Россия решила существенно ее усилить.

Еще в мае 2015-го в "ДНР" пафосно сообщили о создании "Азовской флотилии". За грозным названием скрывались обычные рыбацкие лодки и прогулочные катера (всего 4-5 штук), которые были названы "боевыми катерами" и были вооружены пулеметами "Утес", а также автоматическими гранатометами. Впоследствии количество флота было доведено до 7 катеров, на борту размещался десант "Тайфун", а российская пропаганда в лице журналиста "КП" Александра Коца рассказывала о "москитном флоте", который может не только контролировать побережье оккупированных территорий в Азовском море, но и высадиться в тылу ВСУ, даже в Мариуполе.

Пунктами базирования "флота" были определены Новоазовск, где была "главная база", Седово и Безымянное. В начале 2016 года руководство "ДНР" вело переговоры с ГШ ВС России о передаче в состав 3 единиц российских патрульных катеров проекта 12150 "Мангуст" и одного нового пограничного патрульного катера проекта 12200 "Соболь". Но тогда никакие решения не принимались, а недавно российское командование пообещало, что 4 патрульных катера будут переданы "ДНР" в течение мая-июня 2017 года. Правда, пока неизвестно о каких катерах речь. Если озвученные выше, то катер "Соболь" имеет зенитную артиллерию АК-306, ракетные комплексы "Вихрь", а также 14,5 пулеметную установку. Последнюю также имеет и "Мангуст".

Учитывая позиционный характер войны на Приморье, где наши "морпехи" отбили Широкино, вплотную подошли к Пикузам, высоте "Дерзкая" (или "Дерзкой" от названия кургана), в теплое время года возрастает активность штурмовых и диверсионных групп, а также снайперов. Наряду с этим ВМС Украины доминируют в Азовском море. Еще в августе 2016-го командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил о том, что в Бердянске будет создана Азовская военно-морская база. Тогда в ответ на это террористы провели показательные учения на берегу Азовского моря, в августе, при участии ныне покойного "Гиви", на которых демонстрировали высадку "десанта" с моря. Тогда это никого не удивило и выглядело действительно смешно, поскольку, как минимум, бронетехника не высаживалась на берег с десантных кораблей, а банально в одном месте в воду зашла с берега, а в другом вышла. Впрочем, картинка была получена. В тех учениях принимал участие и "ДНРовский" так называемый "москитный флот" или "флотилия".





Если перейти к сегодняшним реалиям, то еще в 2014-м году после аннексии Крыма Керченский отряд морской охраны перебазировался в Бердянск в составе двух пограничных сторожевых кораблей проекта "Тарантул" (артиллерийское - АК-176, зенитно-ракетное - "Стрела-3", а также протикорабельное - ракеты П-15 "Термит" - вооружение) и 10-ти небольших катеров проекта "Гриф" (имеет на вооружении 14,5 пулеметную установку и "Утес") и "Калкан". Также в Бердянске ныне дислоцируется 501-й отдельный батальон морской пехоты, что входит в состав 36-й бригады и выполняет боевое задание в зоне АТО по обороне рубежей в районе поселков Широкино и Лебединское.

В августе 2014-го отряд перебазировался в порт Мариуполь. Катера Мариупольского отряда морской охраны, в количестве более 10 единиц, выполняли задачи по охране побережья, мониторингу надводной обстановки и охраны рейдов портов Мариуполя, Бердянска и Геническа. Командованием отряда в то время было заявлено о создании "семи украинских корабельно-катерных тактических групп для охраны морских рубежей Украины в Азовском море, борьбы с диверсантами и террористами". Сейчас в Мариуполе базируется 701-й батальон морпехов.

В марте этого года заместитель командующего оперативного командования "ДНР" Эдуард Басурин рассказывал, что катера ВМС Украины обстреляли позиции боевиков из пулеметов. Понятно, что море в условиях позиционной войны - это плацдарм для заброса диверсионных групп в тыл, а также возможность ударов с воды по позициям врага. Конечно, ВМС Украины, учитывая еще катера морской охраны Госпогранслужбы, имеют существенное преимущество над "флотилией" боевиков. Впрочем, не стоит забывать, что после аннексии Крыма Азовское море стало для нас фактически озером и помощь кораблей из Одессы в Азовское море не придет из-за того, что без вооруженного конфликта с Черноморским флотом РФ банально не получится пересечь Керченский пролив. Однако, усиление врага новыми российскими лодками может вылиться в провокации в районах Широкино с обстрелами наших позиций. Все зависит, конечно, от того, какие именно лодки предоставит боевикам российская сторона. И мотивы боевиков здесь понятны - у них есть дополнительный шанс забросить в наш тыл ДРГ.

Но не стоит забывать, что по планам у нас реформа ВМС и усиление флота. По словам командующего ВМС Украины вице-адмирала Сергея Гайдука, до 2020 года за счет строительства около 30 новых кораблей, вспомогательных судов и катеров должно быть создано ядро национального флота в составе уже 66 боевых и вспомогательных единиц, способных решать боевые задачи по защите интересов государства на море.

В интервью Defense Express Гайдук еще в феврале 2016-го рассказывал, что основу ВМС Украины должны составлять новые корветы проекта 58250, ракетные катера типа "Лань", малые бронированные артиллерийские катера типа "Гюрза-М" ("Аккерман" и "Бердянск" уже вошли в состав ВМС), десантно-штурмовые катера типа "Кентавр".

В отличие от боевиков, украинский флот постепенно становится сильнее, как и армия. И на каждую диверсию на море уже есть чем ответить. А после создания базы ВМС в Бердянске она, вполне возможно, сыграет важную роль в операции по освобождению оккупированных территорий на Азовском море, включая Новоазовск.