Украина за последние три года сумела увеличить объемы и расширить географию поставок сельскохозяйственной продукции

Михаил БАГИНСКИЙ, Деловая столица

В 2016 г. подсолнечное масло и жмых из семян подсолнуха, пшеница, кукуруза, соя, ячмень и рапс принесли Украине львиную долю сельскохозяйственной выручки - 77%, или около $11,8 млрд. Учитывая спрос на валюту, сложную ситуацию в украинской металлургии, закономерно возникает вопрос, а каковы виды на урожай в 2017/2018 с.г., какая ценовая динамика наблюдается на мировых рынках и как скоро можно ожидать возврата цен к уровню 2011-2013 гг.?

Картина маслом

Как отмечает МВФ в своем апрельском обзоре экономической ситуации в мире, индекс цен на сельскохозяйственную продукцию начал восстанавливаться и за последние восемь месяцев вырос на 4,3%. Однако его рост неравномерен. В то время как цены чая, пальмового масла или каучука увеличились за последние месяцы примерно на 30-50% по сравнению с "дном", от которого они отскочили в прошлом и позапрошлом годах, цены на пшеницу в декабре 2016-го достигли 11-летнего минимума и с того времени выросли не более чем на 8%.

Цены на кукурузу, которые достигли многолетнего минимума в августе, с того времени восстановились чуть более чем на 2%. В целом, по прогнозам МВФ, в ближайшие два года не стоит ожидать серьезных изменений на продовольственных рынках. В 2017-м мировые цены вырастут примерно на 3%, в 2018-м - снизятся на 0,5%. При этом возможный отказ Китая от ценового регулирования в сельском хозяйстве способен снизить цены еще больше, а возможное подорожание энергоносителей или негативное влияние Ла-Ниньи (климатический феномен в Тихом океане, влияющий на погоду на всем земном шаре) могут, наоборот, вызвать некоторый рост цен.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что 2017-й будет "очередным периодом спокойствия" на рынке зерновых (см. график), что связано в том числе с огромными мировыми запасами зерновых. По данным Международного совета по зерну, переходящие остатки в 2017/2018 с.г. впервые за несколько последних лет сократятся - на 29 млн т до 484 млн т. Это несколько ниже рекордного уровня 2016/2017 с.г., но, по мнению экспертов, недостаточно для ощутимого влияния на цены. Аналогичный прогноз дает и Всемирный банк, который не ожидает существенных изменений цен на продовольствие в ближайшие два года.

При этом, несмотря на некоторый рост цен на растительные масла (см. график), основная доля в этом росте принадлежит оливковому и пальмовому, в то время как цены на подсолнечное продолжают падать. По данным МВФ, с 2011-го мировые цены на подсолнечное масло снизились на 40%, с начала 2017-го - на 7%.

Виды на урожай

После рекордно большого урожая 2016/2017 с.г., когда украинские аграрии собрали около 66,2 млн т зерновых, из которых, по оценке Международного совета по зерну, на экспорт ушло и еще уйдет около 40,6 млн т, в 2017/2018 с.г. эксперты ожидают снижения и урожая, и объема экспорта. По их оценке, Украина соберет 62,9 млн т, из которых на экспорт отправится 35,9 млн.

В 2017/2018 с.г. не стоит ожидать и роста экспорта подсолнечного масла и жмыха. По прогнозу Минсельхоза США, производство семян подсолнечника в Украине снизится на 18% до 11,2 млн т. Это объясняется тем, что ранее из-за неблагоприятных погодных условий для озимой пшеницы, украинские аграрии резко увеличили посевные площади подсолнечника. Теперь, чтобы не нарушать севооборот, им придется снизить площади посевов.

Также ожидается, что посевная площадь рапса вырастет почти в два раза, сои - на 19%, однако их доля в сельскохозяйственном экспорте относительно невысока. В 2016-м, по данным Госстата, на долю рапса приходилось 3% сельхозэкспорта, на долю сои - 6%.

Очевидно, что без существенного роста цен на мировых рынках или увеличения объемов экспорта, мы не можем рассчитывать на увеличение валютной выручки. Тем не мене, то что в 2017-м нас ожидает результат не лучше, а может даже хуже, чем в 2016-м, говорится и в прогнозе Национального научного центра "Институт аграрной экономики". По их оценке, валовая продукция растениеводства останется на уровне 2016 г., а общий валовый продукт сельского хозяйства снизится на 0,2%. И хотя институт не давал оценку экспорту, но, зная, что роста цен на мировых рынках в ближайшие два года не ожидается, можем сделать вывод, что в 2017-м сельское хозяйство не принесет больше выручки, чем в прошлом году. А планка в $17 млрд сельскохозяйственного экспорта, поставленная в 2013-м благодаря высоким ценам на внешних рынках, пока останется непреодоленной.