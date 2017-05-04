Курс доллара на межбанке продолжил скатываться вниз после затяжных выходных

3 мая курс доллара на межбанке просел на 7 копеек, и зафиксировался в рамках 26,48-26,51 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Мощных рекордов не фиксировалось, даже наоборот - экспортеры продали немного меньше валюты, чем в пятницу: объем долларовых продаж сократился с $266,22 млн. до $243,12 млн. Тем не менее, даже эту сумму покупатели освоить не смогли, так что Нацбанк снова выкупал доллар. Чиновники решили не проводить валютный аукцион с участием всего рынка, и ограничились выкупом доллара у 20-ки уполномоченных банков. Это и поддержало валютный курс, который мог провалиться еще сильнее.

«В среду межбанковские торги открылись котировками 26,54-26,56 грн./$, после чего под давлением избыточного предложения валюты курс неспешно направился вниз. Более значительное снижение курса доллара сдерживалось интервенцией Нацбанка, который до обеда и во второй половине дня выкупал валюту с рынка через механизм запроса наилучшего курса. К обеду гривна смогла укрепиться к уровням 26,50-26,52 грн./$. Во второй половине торгового дня курс еще просел к диапазону 26,48-26,51 грн./$, в котором и финишировали безналичные торги», - уточнил Верхградский.

По словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, во второй половине дня фиксировалось немного сделок, и они заключались на небольшие суммы.

Станислав Верхградский оценил сегодняшние покупки Нацбанка в $35-40 млн.

«Сегодня с активной продажей валюты были замечены представители металлургии. Среди покупателей валюты выделялись нефтетрейдеры», - при этом сказал он.

Банкиры считают, что кроме сезонных факторов на настроения межбанка могла повлиять новость от Президента Петра Порошенко о возврате в Украину $1,1 млрд., который был конфискован у приближенных к предыдущему главе государства Януковичу.

«Из важных новостей для валютного рынка следует отметить анонсированное пополнение международных резервов страны до $18,4 млрд, что, конечно, позитивно скажется на позициях национальной валюты», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

4 мая доллар должен продолжить дешеветь, ведь на межбанк начнет поступать больше валюты из-за двухдневных выходных 1-2 мая.

«Завтра ожидаем сохранения профицита валюты на межбанке, который будет усилен за счет отложенного валютного предложения, образовавшегося в связи с прошедшими праздниками в Украине. В такой ситуации с высокой вероятностью завтра ожидаем появление на межбанковской арене Нацбанк с покупкой валюты», - считает Станислав Верхградский.

Он прогнозирует в четверг открытие безналичного рынка в рамках 26,45-26,53 грн./$, и плавное укрепление гривни в течение дня.

Есть и те, кто верит в небольшое подорожание валюты, хотя их и немного.

«Мы ожидаем, что в ближайшие - предпраздничные - дни ситуация будет оставаться спокойной, а котировки сохранятся приблизительно в тех же пределах, что и сейчас. Вместе с тем на завтра ожидаем торги в диапазоне 26,50-26,60 грн./$. Активность участников торгов также не будет сохраняться на невысоком уровне», - сказал нам Олег Куринной.

Люди немного успокоились, и перестал падать наличный курс доллара.

«Наличный доллар был стабилен в диапазоне 26,2-26,3 грн./$. Большого ажиотажа по сдаче валюты в выходные не наблюдалось, но перевес в сторону желания сдать валюту над покупкой преобладает», - отметил Станислав Верхградский.

Правда, на этой неделе украинские банки станут активнее скупать доллары не только у украинцев, но и у иностранных туристов. Так что основания для просадки курса еще будут.

«Тенденция по продаже валюты с учетом Евровидения и достаточно большого числа иностранных туристов в ближайшие полторы-две недели сохранится», - считает Олег Куринной.