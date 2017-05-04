Украинцев начнут лишать субсидий за долги по уплате коммунальных услуг

С 1 мая жилищная субсидия не назначается на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №300 от 26 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом установлено, что после окончания сроков получения субсидии органы социальной защиты самостоятельно осуществляют перерасчет субсидии на следующий период. При этом в случае получения информации о просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг субсидия на следующий срок не назначается, о чем структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения информирует потребителя.

Если в течение двух месяцев с даты информирования получатель субсидии документально подтвердил уплату задолженности или заключил договор о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае - с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора.

Указанный срок может быть продлен на основании решения районной, районной в городах Киеве и Севастополе госадминистрации при наличии уважительных причин.

Кроме того, этим постановлением Кабмин также внес услуги транспортировки и распределения природного газа в перечень подлежащих субсидированию.

Кабмин также разрешил местным властям принимать решение о назначении жилищных субсидий в случаях, не предусмотренных действующими правилами. Однако финансирование таких субсидий осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Кроме того, документом уточнен порядок учета доходов студентов, предпринимателей-упрощенцев и военнослужащих при расчете субсидии.

Также предусмотрено, что сообщение о назначении субсидии может направляться по электронной почте (при наличии соответствующего реквизита) или смс-сообщением.

Кабмин установил социальную норму жилья для получателей субсидии, семья которых состоит с одного или двух нетрудоспособных лиц, в размере 75 кв. м на домохозяйство.

Как сообщалось, этим же постановлением Кабмин установил, что сумма неиспользованной за отопительный сезон субсидии возвращается в госбюджет. При этом часть неиспользованной субсидии в эквиваленте 100 кубометров газа или стоимости 150 кВт/ч электроэнергии выплачивается субсидиантам через банки. По оценке Кабмина, в 2017 году такая выплата составит около 700 грн для 1,5 млн домохозйяств.