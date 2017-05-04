Украина поднялась на 30 позиций в рейтинге открытости данных

Украина заняла 24 позицию в рейтинге развития открытых данных, согласно результатам исследования Global Open Data Index, поднявшись на 30 позиций, в сравнении с результатами прошлого года, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Это еще одно свидетельство открытости деятельности правительства. За последний год мы ввели единый портал открытых данных, открыли для свободного доступа большинство базовых реестров, присоединились к международной Хартии открытых данных и утвердили соответствующую дорожную карту развития открытых данных", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Всего в исследовании рассматривались 94 страны.

Украина разделила 24 позицию и результат в 49% с Австрией и Словенией, на 23 месте - Гонконг, на 27 - Польша, Словакия и Италия

Лидерами рейтинга стали Австралия и Тайвань, разделившие 1 место и результат 79% и Франция (3 место, 73%).

Замыкают рейтинг Антигуа и Барбуда, Барбадос и Мьянма с результатами 5%, 4% и 1% соответственно.

