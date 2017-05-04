Финансовые новости
- |
- 04.05.17
- |
- 03:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина поднялась на 30 позиций в рейтинге открытости данных
Украина заняла 24 позицию в рейтинге развития открытых данных, согласно результатам исследования Global Open Data Index, поднявшись на 30 позиций, в сравнении с результатами прошлого года, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Это еще одно свидетельство открытости деятельности правительства. За последний год мы ввели единый портал открытых данных, открыли для свободного доступа большинство базовых реестров, присоединились к международной Хартии открытых данных и утвердили соответствующую дорожную карту развития открытых данных", - написал он на своей странице в Фейсбук.
Всего в исследовании рассматривались 94 страны.
Украина разделила 24 позицию и результат в 49% с Австрией и Словенией, на 23 месте - Гонконг, на 27 - Польша, Словакия и Италия
Лидерами рейтинга стали Австралия и Тайвань, разделившие 1 место и результат 79% и Франция (3 место, 73%).
Замыкают рейтинг Антигуа и Барбуда, Барбадос и Мьянма с результатами 5%, 4% и 1% соответственно.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцев начнут лишать субсидий за долги по уплате коммунальных услуг
|Данилюк: Сейчас активизировались люди, боящиеся потерять влияние. Меня и реформу ГФС это не остановит
|Как могут измениться налоги для бизнеса, ГФС и Таможня
|В каких банках хранят деньги топ-менеджеры НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина поднялась на 30 позиций в рейтинге открытости данных
|"Нафтогаз" планирует резко снизить цены за транзит газа после истечения контрактов "Газпромом" в 2019 году
|Меркель выступила против нового договора по урегулированию конфликта на востоке Украины
|Fitch ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 с 2,5% до 2% из-за блокады АТО
|Конгресс США намерен предусмотреть выделение Украине не менее $560 млн в 2017, - посольство Украины
|Прожиточный минимум увеличился на 5,3% до 1 684 гривен с мая
Это интересно
|Китайский стартап Didi привлек $5,5 млрд инвестиций, оценен в $50 млрд
|Начались продажи смартфонов BlackBerry Keyone
|Как жители китайской деревни создали четыре крупные компании курьерской доставки
|Apple планирует запустить сервис денежных переводов
|Apple запретила использовать грушу в качестве логотипа
|Концерн Volkswagen захотел продать Ducati
|Xiaomi Mi Mix породил армию клонов