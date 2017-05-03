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Меркель выступила против нового договора по урегулированию конфликта на востоке Украины
07:24 03.05.2017 |
Новый договор по Украине вместо минских договоренностей не имеет смысла, считает канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным во вторник, 2 мая, в Сочи. "В минских договоренностях уже есть все, - сказала Меркель. - Проблема в их соблюдении, а не в самом договоре".
По ее мнению, Украина прежде всего должна получить доступ к собственной границе, а затем должны быть достигнуты "болезненные компромиссы" относительно выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса. Глава германского правительства указала на то, что без выборов и введения легитимной власти в "ДНР" и "ЛНР" не могут проводиться прямые переговоры с представителями этих регионов, как на этом настаивает президент Путин и российская сторона.
Мнения Берлина и Москвы о конфликте вокруг Украины сильно расходятся
Канцлер ФРГ подчеркнула, что Берлин и Москва расходятся во мнении о причинах конфликта на востоке Украины и что переговорный процесс по Украине в рамках "нормандского формата", вероятно, не удовлетворяет всех. "Наверное, многие считают, что он идет слишком медленно, мы все время говорим об одном и том же, - сказала Меркель. - Однако самое главное - что этот диалог продолжается". Он помогает избегать значительно худшего развития событий и дальнейшего обострения конфликта, убеждена глава германского правительства.
Переговоры "нормандской четверки" по Украине продолжатся и после президентских выборов во Франции, заявили Путин и Меркель. По мнению канцлера ФРГ, главное - достичь в зоне конфликта полноценного перемирия. В ответ на вопрос о возможности отправки на восток Украины вооруженной миссии ООН Меркель указала, что они с Путиным сходятся во мнении о том, что дополнительные силы, помимо специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в этом регионе не требуются. Она подчеркнула, что германской и российской сторонам часто приходится вести параллельную политическую работу по разрешению конфликта на востоке Украины, и назвала в качестве примера обмен пленными. "Мы не пожалеем усилий для урегулирования этого конфликта", - заявила Меркель.
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