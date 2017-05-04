Fitch ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 с 2,5% до 2% из-за блокады АТО

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году с 2,5% до 2% в связи с блокадой перемещения товаров через линию разграничения.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

"Рост ВВП Украины в 2016 году составил 2,3%, что превзошло ожидания, но блокада негативно скажется на горнодобывающей, металлургической и электроэнергетической отраслях. Мы прогнозируем, что рост в 2017 году замедлится до 2%", - говорится в сообщении.

Агентство прогнозирует, что в 2018 году рост ВВП может достичь 3% в связи с улучшением потребительского спроса и инвестиций.

Средняя инфляция, согласно прогнозам, в 2017 году снизится до 11,2% по сравнению с 14,9% в 2016 году (при этом по данным Госстата в 2016 году потребительские цены повысились на 12,4%).

Как сообщали Українські Новини, Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной национальной валюте на уровне В-.

В ноябре 2016 Fitch улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2017 году с 2% до 2,5%.