Прожиточный минимум увеличился на 5,3% до 1 684 гривен с мая

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 84 гривны, или на 5,25% до 1 684 гривен с 1 мая.

Об этом свидетельствуют данные закона "О государственном бюджете на 2017 год", передают Українські Новини.

В частности, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 мая установлен в размере 1 624 гривны (увеличен на 80 гривен), детей в возрасте до 6 лет - 1 426 гривен (увеличен на 71 гривну), для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1 777 гривен (увеличен на 88 гривен), для трудоспособных лиц - 1 684 гривны (увеличен на 84 гривны) и для лиц, утративших трудоспособность, - 1 312 гривен (увеличен на 65 гривен).

В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с мая произведен перерасчет пенсий для 8,2 млн человек.

Так, минимальный размер пенсионной выплаты инвалидам войны 1-й группы с мая составляет 3 739,2 гривны (увеличена на 185,25 гривны), 2-й группы - 3 345,6 гривны (увеличен на 165,75 гривны), 3-й группы - 2 952 гривны (увеличена на 146,25 гривны), участникам боевых действий - 2 164,8 гривны (увеличена на 107,25 гривны).

Минимальная пенсионная выплата инвалидам Чернобыльской АЭС 1-й группы теперь составляет 3 739,2 гривны (увеличена на 185,25 гривны), 2-й группы - 3 345,6 гривны (увеличена на 165,75 гривны), 3-й группы - 2 952 гривны (увеличена на 146,25 гривны).

Также минимальный размер пенсии шахтеров с мая составляет 3 936 гривен (увеличен на 195 гривен).

Кроме того, на 12,51 гривны увеличена доплата за сверхнормативный стаж, которая теперь составляет 251,51 гривны, и на 130 гривен увеличен минимальный размер пенсии по утрате кормильца из числа военнослужащих, который теперь составляет 2 624 гривны.

С мая также повышены доплаты к пенсии в связи с утратой кормильца: на 1 нетрудоспособного - 1 312 гривен (увеличена на 65 гривен), на 2 нетрудоспособных - 1 574,40 гривны (увеличена на 78 гривен) и на 3 нетрудоспособных - 1 968 гривен (увеличена на 97,5 гривен).

Как сообщали Українські Новини, согласно госбюджету на 2017 год прожиточный минимум с 1 декабря составляет 1 700 гривен, для детей в возрасте до 6 лет - 1 492 гривны, для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1 860 гривен, трудоспособных лиц - 1 762 гривны и для лиц, утративших трудоспособность - 1 373 гривны.

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует повысить пенсии 9 млн из 12 млн пенсионеров с 1 октября в случае реализации предлагаемой правительством пенсионной реформы.