Финансовые новости
- |
- 28.04.17
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Когда начнется горячая война между ветвями власти на Киевщине
Вчерашние "маски-шоу", устроенные СБУ в кабинете главы Киевского облсовета Анны Стариковой, могут быть связаны с серьезным конфликтом, который назрел в отношениях между ОГА и оппозиционно настроенным к ней облсоветом, которым почти монопольно руководит "Батькивщина".
Буквально сразу после завершения заседания Киевского областного совета правоохранителями был задержан председатель экологической комиссии Киевского облсовета Максим Запаскин во время получения взятки в размере $6 тыс. По информации прокуратуры, данные средства депутат взял "за согласование проекта решения о предоставлении разрешения на пользование недрами, а также за "продвижение" этого решения на сессии областного совета". После этого СБУ вместе со следователями провели обыски в помещении председателя Киевского областного совета Анны Стариковой, которая, как известно, является членом "Батькивщины". Буквально сразу на официальном сайте партии Юлии Тимошенко появилось заявление о политическом преследовании главы облсовета.
Как стало известно СМИ, "эсбэушники" искали и изымали документы по проекту решения "О согласовании ООО "МВ" на предоставление специального разрешения на пользование недрами". Удалось ли следователям что-то накопать на Старикову в этом деле - пока неизвестно. Впрочем, интересно, что согласно данным реестра юрлиц, учредителем компании, которой Киевоблсовет должен был выдать разрешение, является Наталья Суслова - мать бывшего нардепа от "Батькивщины" и экс-соратника Наталии Королевской, Евгения Суслова, который в последнее время не особо светился на политической арене, но вместе со своим отцом Иваном Сусловым сохраняет серьезное влияние в Сквирском районе области. Скандальный проект постановления касался добычи этой компанией питьевых подземных вод в вотчине семьи Сусловых - Буках Сквирского района.
Что же касается главного фигуранта этого дела, господина Запаскина, стоит отметить, что кроме депутатского мандата в Киевоблсовете, он является помощником-консультантом бывшего "свободовца", а ныне нардепа от БПП Сергея Рудыка. Последний известен тем, что в 2014 году тоже распоряжался государственными недрами, будучи председателем Государственного агентства земельных ресурсов Украины. Сейчас Рудыку придется объяснять "победы" своего помощника, который попался на серьезной коррупции.
Вместе с тем, эту историю все же стоит анализировать в более широком политическом контексте. Дело в том, что Киевщина - один из наиболее проблемных регионов в Украине, где власть находится в... глухой оппозиции. И, наоборот, оппозиционные фракции "Батькивщина", "Самопомич", "Укроп" и "Свобода" фактически образовали полноценную коалицию в облсовете, показательно игнорируя облгосадминистрацию во главе с Александром Горганом, которого связывают с нынешним главой депутатской группы "Воля народа", бывшим "регионалом" Ярославом Москаленко.
В результате, Киевоблсовет заблокировал принятие ряда целевых программ на 2017 год, которые подготовила, пусть и с серьезной задержкой, Киевская ОГА. Хотя конфликт пока не выходит за рамки кулуаров, де-факто речь идет о серьезной войне между двумя ветвями власти области. К ней присоединились и силовые органы, которые и так давненько копают информацию на местную "Батькивщину".
Так, в начале марта в СМИ появлялась информация о том, что СБУ подозревает руководство Киевского областного совета в финансировании протестных акций с целью посягательства на территориальную целостность Украины. Речь идет о событиях ноября прошлого года, когда в центре Киева проходили митинги, организованные соратниками Юлии Тимошенко. Напомним, тогда в Раде произошел громкий скандал с участием депутата-"радикала" Юрия Шухевича, который вроде бы должен был зачитать с трибуны заявление об импичменте президенту Петру Порошенко. Depo.ua писал о том, что ниточки в этой истории тянутся к "Батькивщине".
В то же время, СБУ подозревает чиновников Киевоблсовета в переводе на счета коммунальных предприятий, подконтрольных юридическим и физическим лицам-предпринимателям, средств, которые переводились в наличность, за счет чего вроде бы осуществлялось материальное обеспечение акций протеста. В документах СБУ фигурирует и депутат Киевоблсовета от "Батькивщины" Олег Кищук, который вроде бы занимался размещением митингующих в арендованном помещении его ОО "Антикоррупционное движение "Стоп коррупция".
Не исключено, что в ближайшее время Киевщину ожидает жесткое политическое противостояние по линии власть-оппозиция. Как стало известно, Киевский областной филиал БПП-"Солидарность" возглавил Игорь Кононенко, которого считают одним из ближайших соратников президента.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда начнется горячая война между ветвями власти на Киевщине
|Дефицит счета текущих операций Украины в марте 2017г вырос до $783 млн
|Куда заведет "свободовцев" левый уклонизм
|В 1-м квартале рост ВВП составил 2,1-2,3%, - Минэкономики
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕБРР за назначение главой НБУ Лавренчука
|Банки ожидают существенного оживления кредитования населения и бизнеса, - НБУ
|Где ожидать "праздничных" боев на Донбассе
|Порошенко: после полуночи заблокированные на счетах Януковича и его окружения $1,4 млрд поступили в Госказначейство Украины
|Бюро ПАСЕ выразило недоверие Аграмунту и запретило ему осуществлять любые действия от имени Ассамблеи - украинская делегация
|Ощадбанк приступил к исполнению решения суда о конфискации в госбюджет $1,5млрд средств команды Януковича - СНБО
Это интересно
|Google представила новую сферическую камеру YI HALO
|Amazon Echo Look — гибрид умной акустической системы и камеры, который разбирается в моде лучше вас
|Хакера, который с 15 лет заработал $500 000, посадили на два года
|Плохое обращение с кандидатами на вакансии может дорого обойтись компании
|Samsung и LG рассматривают возможность создания дисплея с загнутыми краями по всем сторонам
|Jeep подготовил для китайцев семиместное "облако"
|VR-шлем DJI Goggles, позволяющий управлять БПЛА жестами, поступит в продажу в мае