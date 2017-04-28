Когда начнется горячая война между ветвями власти на Киевщине

Вчерашние "маски-шоу", устроенные СБУ в кабинете главы Киевского облсовета Анны Стариковой, могут быть связаны с серьезным конфликтом, который назрел в отношениях между ОГА и оппозиционно настроенным к ней облсоветом, которым почти монопольно руководит "Батькивщина".

Буквально сразу после завершения заседания Киевского областного совета правоохранителями был задержан председатель экологической комиссии Киевского облсовета Максим Запаскин во время получения взятки в размере $6 тыс. По информации прокуратуры, данные средства депутат взял "за согласование проекта решения о предоставлении разрешения на пользование недрами, а также за "продвижение" этого решения на сессии областного совета". После этого СБУ вместе со следователями провели обыски в помещении председателя Киевского областного совета Анны Стариковой, которая, как известно, является членом "Батькивщины". Буквально сразу на официальном сайте партии Юлии Тимошенко появилось заявление о политическом преследовании главы облсовета.

Как стало известно СМИ, "эсбэушники" искали и изымали документы по проекту решения "О согласовании ООО "МВ" на предоставление специального разрешения на пользование недрами". Удалось ли следователям что-то накопать на Старикову в этом деле - пока неизвестно. Впрочем, интересно, что согласно данным реестра юрлиц, учредителем компании, которой Киевоблсовет должен был выдать разрешение, является Наталья Суслова - мать бывшего нардепа от "Батькивщины" и экс-соратника Наталии Королевской, Евгения Суслова, который в последнее время не особо светился на политической арене, но вместе со своим отцом Иваном Сусловым сохраняет серьезное влияние в Сквирском районе области. Скандальный проект постановления касался добычи этой компанией питьевых подземных вод в вотчине семьи Сусловых - Буках Сквирского района.

Что же касается главного фигуранта этого дела, господина Запаскина, стоит отметить, что кроме депутатского мандата в Киевоблсовете, он является помощником-консультантом бывшего "свободовца", а ныне нардепа от БПП Сергея Рудыка. Последний известен тем, что в 2014 году тоже распоряжался государственными недрами, будучи председателем Государственного агентства земельных ресурсов Украины. Сейчас Рудыку придется объяснять "победы" своего помощника, который попался на серьезной коррупции.

Вместе с тем, эту историю все же стоит анализировать в более широком политическом контексте. Дело в том, что Киевщина - один из наиболее проблемных регионов в Украине, где власть находится в... глухой оппозиции. И, наоборот, оппозиционные фракции "Батькивщина", "Самопомич", "Укроп" и "Свобода" фактически образовали полноценную коалицию в облсовете, показательно игнорируя облгосадминистрацию во главе с Александром Горганом, которого связывают с нынешним главой депутатской группы "Воля народа", бывшим "регионалом" Ярославом Москаленко.

В результате, Киевоблсовет заблокировал принятие ряда целевых программ на 2017 год, которые подготовила, пусть и с серьезной задержкой, Киевская ОГА. Хотя конфликт пока не выходит за рамки кулуаров, де-факто речь идет о серьезной войне между двумя ветвями власти области. К ней присоединились и силовые органы, которые и так давненько копают информацию на местную "Батькивщину".

Так, в начале марта в СМИ появлялась информация о том, что СБУ подозревает руководство Киевского областного совета в финансировании протестных акций с целью посягательства на территориальную целостность Украины. Речь идет о событиях ноября прошлого года, когда в центре Киева проходили митинги, организованные соратниками Юлии Тимошенко. Напомним, тогда в Раде произошел громкий скандал с участием депутата-"радикала" Юрия Шухевича, который вроде бы должен был зачитать с трибуны заявление об импичменте президенту Петру Порошенко. Depo.ua писал о том, что ниточки в этой истории тянутся к "Батькивщине".

В то же время, СБУ подозревает чиновников Киевоблсовета в переводе на счета коммунальных предприятий, подконтрольных юридическим и физическим лицам-предпринимателям, средств, которые переводились в наличность, за счет чего вроде бы осуществлялось материальное обеспечение акций протеста. В документах СБУ фигурирует и депутат Киевоблсовета от "Батькивщины" Олег Кищук, который вроде бы занимался размещением митингующих в арендованном помещении его ОО "Антикоррупционное движение "Стоп коррупция".

Не исключено, что в ближайшее время Киевщину ожидает жесткое политическое противостояние по линии власть-оппозиция. Как стало известно, Киевский областной филиал БПП-"Солидарность" возглавил Игорь Кононенко, которого считают одним из ближайших соратников президента.