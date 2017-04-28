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Топливно-энергетический комплекс
Дефицит счета текущих операций Украины в марте 2017г вырос до $783 млн
21:18 28.04.2017 |
Плановые выплаты процентов по реструктуризированным еврооблигациям Украины ($505 млн - ИФ) в начале марта привели к росту дефицита счета текущий операций страны в этом месяце до $783 млн с $344 млн в феврале, сообщил Национальный банк Украины в пятницу.
В то же время центробанк отметил некоторое сужение в марте дефицита внешней торговли товарами благодаря наращиванию поставок продовольственных товаров.
Согласно его данным, рост экспорта в годовом измерении в марте ускорился до 36,6% с 21,7% месяцм ранее в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой и высоким урожаем прошлого года, тогда как рост импорта ускорился до 31,8% с 15,5% из-за увеличения поставок продукции машиностроения на 50,7% (21,5% в феврале).
НБУ уточнил, что экспорт из Украины в марте достиг $3,8 млрд. По сравнению с мартом прошлого года поставки украинских продовольственных товаров увеличились на 49,3%, в том числе объемы экспорта зерновых культур - на 28,4%, жиров и масла - в 1,6 раза. За счет существенного роста мировых цен экспорт металлургической продукции в марте вырос на 36,8%, железных руд - в 2,1 раза, тогда как экспорт продукции машиностроения сократился на 5,3%.
По данным Нацбанка, импорт товаров в марте составил $4,4 млрд. Выше, чем в прошлом году, в 2,1 раза были стоимостные объемы импорта энергоносителей. В частности, увеличились объемы импорта природного газа на фоне низкой базы сравнения, а нефтепродуктов - в результате роста мировых цен на нефть.
Регулятор указывает, что чистые поступления по финансовому счету в марте в размере $427 млн были обеспечены последующим сокращением наличной валюты вне банков и ростом задолженности по торговым кредитам.
Чистые поступления прямых иностранных инвестиций были равны $63 млн, и эта сумма полностью была направлена в реальный сектор.
"В целом по итогам марта дефицит сводного баланса составил $355 млн (в марте 2016 года - $859 млн при дефиците текущего счета $448 млн), что обусловило сокращение международных резервов до $15,1 млрд или 3,2 месяца импорта будущего периода", - отметил НБУ.
Как сообщалось, дефицит текущего счета платежного баланса Украины в феврале 2017 года по сравнению с январем 2017 года возрос в 2,8 раза - до $399 млн, а по сравнению с февралем 2016 года сократился в 1,26 раза.
Сводный дефицит платежного баланса в феврале сократился до $27 млн с $202 млн в январе.
В связи с блокадой неконтролируемых территорий Донбасса Нацбанк в марте ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса Украины на 2017 год с $3,5 млрд до $4,3 млрд, а на следующий - с $3,4 млрд до $4,3 млрд.
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