На празднике земельного референдума Тимошенко партия Тягнибока - как бедный родственник. Поэтому националисты решили оседлать другую левую тему - борьба против Трудового кодекса.

Пока патриотические пользователи соцсетей радуются тому, как мэр Конотопа, "свободовец" Артем Семенихин за 10 минут вытолкал из города стайку "сепаров", которые хотели провести свою сходку, руководство ВО "Свободы" начало играть в идеи социальной справедливости. Которые в идеологии правых партий, которой до сегодняшнего дня позиционировала себя партия Тягнибока, занимают далеко не первостепенные позиции. Однако украинские правые, и это касается не только "Свободы", а и того же "Национального корпуса", почему-то постоянно прибегают к левому популизму. И по причине этого должны сидеть на политическом шпагате между национализмом и социализмом.

Левость "свободовцев" как будто и не подкрашенная красным цветом, все равно их не украшает. К примеру, они вязались в авантюру относительно всеукраинского референдума против продажи земли, инициированного "Батькивщиной" и аффилированными с ней фермерскими организациями. Ранее "Свобода" сама хотела проводить такой референдум, но не хватило сил и ресурса. Сейчас же рядом с Тимошенко они, как бедные родственники - все рейтинговые очки забирает она. Очевидно именно поэтому руководство "Свободы" решило: дружба дружбой, но надо свою пиар-технологию организовать. И взялись за Трудовой кодекс. Скажем прямо: тема благодатная для популизма.

В среду киевский "свободовец" Юрий Левченко провел совместную пресс-конференцию с главой Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаилом Волынцом и сопредседателем ВОП "Демократические профсоюзы Украины" Дмитрием Филипчуком. Волынец, напомним, был нардепом от "Батькивщины". В последние годы его неоднократно обвиняли в подыгрывании олигарху Ринату Ахметову. О Филипчуке в открытых источниках также можно прочитать много интересного. К примеру, почти год назад СБУ задержала профсоюзного деятеля за вымогательство $100 тыс., якобы за отказ от митинга под стенами Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Сейчас рядом с этими ребятами оказался один из самых перспективных деятелей партии националистов Левченко. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и скажу, кто ты. Совет "свободовцам": связываться с профсоюзными вожаками или же разного рода левыми - себе дороже. На них висит столько "груза", что быстро потянут на дно.

Участники пресс-конференции анонсировали Марш против проекта Трудового кодекса в Киеве, который и провели в среду. Скажем так: не впечатлил марш численностью. Что и неудивительно, ведь вменяемые "свободовцы" прекрасно понимают, что это - не их тема. Складывалось впечатление, что Волынец привел, кого смог, Филипчук тоже, а другие пришли, чтобы подержать партийные флаги "Свободы". Но несмотря на призывы к украинцам присоединиться к этой кампании, даже в лояльном к партии Львове, все ограничилось тем, что на сессии горсовета "тягнибоковцы" зачитали обращение к центральной власти с призывом не допустить принятия "крепостного Трудового кодекса". И как вот только на Западе люди живут, пользуясь теми же правилами, которые записаны в проекте нового кодекса? Да еще и показывают значительные экономические результаты!

Интересно, насколько хватит левацкого запала у "свободовцев"? Думаем, не надолго. Пока у Тягнибока не поймут, что рейтинговых очков это не добавляет. Более того, из-за левого уклонизма их лишь используют более предприимчивые социал-популисты.