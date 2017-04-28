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Топливно-энергетический комплекс
В 1-м квартале рост ВВП составил 2,1-2,3%, - Минэкономики
16:50 28.04.2017 |
Министерство экономического развития и торговли оценивает рост ВВП в 1 квартале в 2,1-2,3%.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українські Новини.
В январе-марте, учитывая активизацию внешнеэкономической деятельности в сфере ряда услуг, рост ВВП оценивается в 2,1-2,3%.
В 1 квартале 2016 года рост ВВП составил 0,1%.
Как сообщали Українські Новини, 21 апреля Национальный банк оценил рост валового внутреннего продукта в 1 квартале в 3%.
Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году с 2,8% до 1,9% в связи с временным прекращением перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе.
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