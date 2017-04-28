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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему украинская гидроэнергетика должна получить второе дыхание

15:52 28.04.2017 |

Новости ТЭК

 Виталий ДЯЧЕНКО, Деловая столица

Государственная компания "Укргидроэнерго" в прошлом году увеличила производство электроэнергии на треть, заработав при этом более 2 млрд грн чистой прибыли. В будущем именно дополнительные мощности могут послужить базой для увеличения энергетической безопасности и развития "зеленой" энергетики.

Копейка к копейке

На прошлой неделе практически прошла незамеченной новость о том, что компания "Укргидроэнерго" получила безусловно позитивный вывод по результатам аудита ее финансовой отчетности, который провела международная аудиторская компания BDO International - пятая в мире после так называемой "большой четверки" аудиторов. На практике это означает, что финансовый отчет, который ПАО "Укргидроэнерго" формирует по международным стандартам (IFRS), объективный и правдивый.

Согласно отчету "Укргидроэнерго" в прошлом году продемонстрировала позитивную динамику производства: выработка электроэнергии по сравнению с 2015 г. увеличилась более чем на треть - до 8,7 млрд кВт·час и на этот год также запланирован рост объемов производства - до 10,8 млрд кВт·час.

Рост производство во многом обусловил и существенное улучшение финансовых показателей: минувший год компания закончила с чистой прибылью в размере 2,21 млрд грн, тогда как в 2015-м этот показатель составлял 1,09 млрд грн, а в 2014-м - 0,476 млрд грн. Однако рост прибыли был достигнут не только за счет увеличения выработки электроэнергии. "Мы сосредоточились на эффективном использовании собственных ресурсов, соблюдении расчетной и кредитной дисциплины, достижении рационального соотношения собственных и заемных средств. Эта политика приносит позитивные результаты. Прибыльность возрастает, невзирая на рост затрат вследствие девальвации гривни, а также значительное повышение обязательных налогов и сборов", - прокомментировал результаты работы компании генеральный директор Игорь Сирота.

"Укргидроэнерго" за прошедший год также улучшила свою платежеспособность - если в 2015 г. коэффициент платежеспособности составлял 0,36, то в минувшем году - уже 0,80. "Мы продемонстрировали, что даже в сложных условиях наша компания может генерировать денежные активы для осуществления всех необходимых платежей", - сказал Игорь Сирота.

Несмотря на то что предприятие в течение многих лет привлекает инвестиции на реализацию проекта "Реабилитация гидроэлектростанций", доля долгосрочных обязательств в совокупном объеме пассивов по состоянию на конец прошлого года составила только 6,7%, что снижает чувствительность компании к валютным рискам, сообщила "Укргидроэнерго".

Мал золотник, да дорог

Производство электроэнергии гидроэлектростанциями в общем объеме в Украине сравнительно невелико: если всего в стране было произведено 154,8 млрд кВт·час, то атомные электростанции выработали 81 млрд кВт·час, тепловые - 56,6 млрд кВт·час, а гидроэлектростанции только на третьем месте с объемом в среднем 10 млрд кВт·час.
Однако, несмотря на третье место по объемам производства, электроэнергия от ГЭС и ГАЭС - одна из самых востребованных. Гидроэлектростанции используются для покрытия пиковых периодов потребления энергии во время утреннего и вечернего максимума, т. е. в моменты наибольших нагрузок на энергосистему, когда скорость включения в систему играет решающую роль.

При этом ГЭС и ГАЭС могут более оперативно отреагировать на возросший спрос, поскольку если тепловой генерации для включения и выдачи в энергосистемы 1 тыс. МВт мощности нужно от двух до четырех часов, то гидроаккумулирующей станции достаточно всего лишь семи минут. "Укргидроэнерго" - это как раз тот золотник, который может очень оперативно отреагировать на сбои в энергосистеме и сохранить ее баланс.

При этом электроэнергия гидроэлектростанций очень конкурентна по цене в сравнении с другими регулирующими мощностями - с апреля тариф на отпускаемую в рынок электроэнергию ГЭС установлен на уровне 53 коп. за 1 кВт·час, тогда как для тепловых электростанций он составляет 190 коп.за 1 кВт·час. Более активное использование ГЭС и ГАЭС вместо тепловых блоков (там, где это возможно) выгодно и для конечного потребителя, в частности промышленности, поскольку это позволит выпускать более конкурентоспособную продукцию.

Без воды - никуда

Роль гидроэлектростанций все больше возрастает в условиях, когда Украина отказалась от использования газа для выработки электроэнергии из-за его дороговизны, а также пытается диверсифицировать поставки угля из-за прекращения его поставки с оккупированных территорий. Украинское правительство уже подняло вопрос о том, чтобы в будущем отказаться от поставок угля из России, поскольку этот источник очень ненадежный. Поэтому более активное развитие гидроэнергетики способно сэкономить большие объемы топлива. Согласно Программе развития гидроэнергетики до 2026 г. работа только трех гидроагрегатов действующей Днестровской ГАЭС позволяет отечественной энергетике сэкономить в год 113 млн кубометров газа и 1 млн т угля антрацитовой группы. Дополнительную экономию 125 млн куб. м газа и 0,6 млн т угля могут дать четыре гидроагрегата строящейся Каневской ГАЭС.

Кроме того, гидроэлектростанции могут сыграть ведущую роль в развитии генерирующих мощностей, работающих на возобновляемых источниках энергии, - солнечных и ветровых электростанций. Именно гидроэлектростанции могут оперативно включиться в работу, когда выработка электроэнергии на солнечных или ветровых станциях снижается.

Должно работать как часы

В сложившихся условиях вопрос о поддержание в работоспособном состоянии гидроэлектростанций - одна из ключевых задач в украинской энергетике. "Укргидроэнерго" и Всемирный банк еще в 2006 г. начали проект реабилитации украинских ГЭС. В конце прошлого года был закончен второй этап программы. Благодаря международным финансам была проведена реконструкция практически половины мощностей - более 60 из 100 гидроагрегатов ГЭС. При этом "Укргидроэнерго" полностью выполнила все условия и дорожную карту работ по проекту, реализация которого дала возможность увеличить мощности генерации на 10%.

Еще один проект "Укргидроэнерго" осуществит совместно с немецкой компаний Andritz Hydro - планируется провести реконструкцию трех агрегатов Днепровской ГЭС-1, которые были введены в эксплуатацию еще в 1932 г. и восстановлены в 1946-м. Общая сумма проекта составит 53,6 млн евро и 151,5 млн грн, его окончание запланировано на 2021 г.

Также "Укргидроэнерго" подписала с "Турбоатомом" соглашение о реконструкции трех агрегатов на Киевской гидроаккумулирующей электростанции. Стоимость проекта - 562,43 млн грн, его завершение намечено также на 2021 г.

Однако на этом развитие гидроэнергетики не остановится: в марте этого года Кабмин одобрил технико-экономическое обоснование строительства Каховской ГЭС-2 стоимостью почти 13,5 млрд грн. Ее возведение будет финансироваться за счет тарифа "Укргидроэнерго", собственных средств предприятия, а также кредитов под госгарантии на условиях софинансирования с ЕБРР и с ЕИБ. По мнению Министерства энергетики и угольной промышленности, новая гидроэлектростанция позволит не только сэкономить уголь для ТЭС, но также увеличить производство энергии из возобновляемых ресурсов и повысить устойчивость электроэнергии объединенной энергосистемы Украины.

По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, гидроэнергетика может выступать действенным рычагом для поддержания стабильности энергосистемы, и со своей задачей с успехом справляется, покрывая пики потребления электроэнергии в периоды утреннего и вечернего максимума. Однако на сегодня потенциал строительства новых ГЭС на крупных реках практически исчерпан, поэтому единственный, по мнению эксперта, путь - строительство гидроаккумулирующих станций. И такие проекты уже реализуются. В марте этого года правительство утвердило проект строительства четвертого гидроагрегата Днестровской ГАЭС. Строительство, которое будет начато в этом году, завершится в 2020-м. Реализация проекта стоимостью почти 2,8 млрд грн позволит ввести в строй еще 324 МВт мощности.
 

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19.04 Сред­ний воз­раст уче­ных и изоб­ре­та­те­лей, внес­ших наи­бо­лее зна­чи­мый вклад в раз­ви­тие тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей США, со­став­ля­ет 47 лет

18.04 Нуж­но ли нам бо­ять­ся на­ше­ствия ро­бо­тов?

14.04 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных фирм ис­поль­зу­ют ан­глий­ский как един­ствен­ный язык об­ще­ния

12.04 Вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день - про­щай?

11.04 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект ме­ня­ет сфе­ру управ­ле­ния пер­со­на­лом

11.04 PwC: Ро­бо­ти­за­ция мо­жет се­рьез­но под­ко­сить чис­ло ра­бо­чих мест в бли­жай­шие 15 лет в раз­ви­ва­ю­щих­ся стра­нах

10.04 За­чем Uber ме­нять кор­по­ра­тив­ную куль­ту­ру

07.04 9 на­вы­ков, ко­то­рые су­ще­ствен­но улуч­шат ва­ше ре­зю­ме

06.04 Что мы на са­мом де­ле име­ем в ви­ду, го­во­ря "Я очень за­нят!"

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