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Банки ожидают существенного оживления кредитования населения и бизнеса, - НБУ
Национальный банк констатирует, что согласно последнему опросу, проведенному среди банков, ожидается оживление кредитования населения и бизнеса.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
НБУ обнародовал результаты очередного "Опроса об условиях кредитования" (апрель 2017 года), которое касалось итогов 1-го квартала и ожиданий на 2-й квартал этого года и 12 последующих месяцев.
"Впервые за последние 2 года подавляющее большинство банков ожидает ускорения кредитования населения в течение следующих 12 месяцев. Об этом заявили 88% финансовых учреждений, опрошенных Национальным банком с 22 марта по 7 апреля 2017 года, против 46% в предыдущем квартале", - заявляет регулятор.
Также 61% банков прогнозируют рост корпоративного кредитного портфеля.
С середины 2015 года банки неизменно ожидают, что качество кредитного портфеля корпораций и домохозяйств повысится.
Такие ожидания выразили 57% и 50% респондентов соответственно.
"Спрос на кредиты продолжил увеличиваться в 1-м квартале, как среди компаний, так и среди домохозяйств. Главными факторами в корпоративном сегменте респонденты назвали снижение процентных ставок и потребность предприятий в оборотном капитале. Рост спроса на кредиты среди населения определяли следующие факторы: снижение ставок, повышение расходов на товары длительного пользования и потребительская уверенность", - сообщает Нацбанк.
Банки ожидают, что спрос на гривневые кредиты как в корпоративном секторе, так и со стороны населения продолжит расти во 2-м квартале 2017 года.
"Стандарты потребительского кредитования смягчаются с середины 2015 года - на это в проведенном опросе указали 48% респондентов (12% в прошлом квартале). Стандарты всех видов кредитов для бизнеса стали более жесткими в 1-м квартале 2017 года, особенно для долгосрочных валютных кредитов крупным предприятиям", - сказано в сообщении центрального банка.
По прогнозам банков, во 2-м квартале 2017 года стандарты одобрения заявок на кредиты бизнеса станут жестче.
Стандарты ипотечных кредитов могут стать более жесткими, а потребительских кредитов - должны смягчиться.
Большинство респондентов ожидают роста объемов депозитов, сохраняя оптимизм от начала 2015 года.
В то же время, ожидания по увеличению притока средств корпоративного сектора превышают ожидания роста депозитов населения (76% против 67% опрошенных банков).
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк публикует аналитический отчет "Опрос об условиях кредитования" ежеквартально.
Отчет подводит итоги опроса, проведенного НБУ среди коммерческих банков, по кредитованию в отчетном квартале и его перспектив на следующий квартал и 12 месяцев.
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