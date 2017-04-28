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Где ожидать "праздничных" боев на Донбассе
12:57 28.04.2017 |
В зоне АТО сложились предпосылки к возобновлению тяжелых позиционных боевых действий именно в мае.
Год назад, в рамках Минской группы, договорились о режиме прекращения огня с 1-го мая, который выполнялся с единичными нарушениями около двух дней. Уже с третьего числа бои в районе Авдеевки, Светлодарской дуги и Приморья имели привычный характер с применением минометов и тяжелого оружия. В году же нынешнем, в майские праздники ВСУ и боевики входят в "режим тишины", который действует с 1-го апреля, однако совсем не соблюдается.
Пока боевики готовятся к параду в честь Дня победы, активизировались позиционные бои в районе Докучаевска, Водяного-Пикуз, Авдеевки и на Светлодарской дуге, где террористы пользуются ротацией 54-й бригады на 53-ю и в районе Калиновки используют тяжелую артиллерию.
Вообще, в течение весны террористы существенно усиливались. После неудачных для них боев под Авдеевкой в январе-феврале, в которых они потеряли опорник "Алмаз", а также не достигли цели отбросить ВСУ от Донецкой фильтровальной станции, хотя все же удержали Ясиноватский блокпост, а также успешных действий нашей армии в серой зоне, в частности под Водяным, Докучаевском, на Светлодарской дуге в районе Калиновки и Логвиново, где армейцы смогли закрепиться, враг начал мобилизовывать усилия.
Не смотря на озвученные террористом Ходаковским и другими боевиками существенные проблемы с мотивацией и большое количество людей, которые увольняются из рядов "армии Новороссии", командование боевиков при поддержке российских кураторов демонстрирует существенное внимание к "войскам". В частности, речь идет о большом количестве батальонных учений как в "1-м АК "ДНР" так и в "2-м АК "ЛНР". Нельзя не отмечать и постоянные проверки, комиссий из России, в частности приезд военной комиссии в "ЛНР", которая в ближайшее время должна оценить готовность местных "вооруженных сил" к выполнению первоочередных задач - сдерживания ВСУ в случае полномасштабного наступления на позиции. Параллельно с этим террористы выводят на первую линию танки и БМП, как под Авдеевкой, Спартаком и Горловкой, так и под Докучаевском с Пикузами. Причем, действуют довольно мобильно - огневая группа наносит удары и быстро меняет дислокацию. Таким образом, в частности, регулярно обстреливаются наши позиции в районе Широкино, когда происходит выдвижение бронегруппы с БМП, которая работает на высотах вблизи населенного пункта.
Недавно в Донецке оккупанты перебросили к переднему краю новую бронегруппу из трех БМП-2 и одной МТ-ЛБ. Грузовым автотранспортом были переброшены ЗУ-23-2 и 120-мм минометы. Живая сила прибыла как в Новоазовск с Докучаевском, так и в Донецк с Кадиевкой. Кроме этого, с марта активно сооружались новые опорники под Горловкой, Саханкой, на Ясиноватском блокпосту, а Дебальцево вообще превратилось в мини-крепость, окруженную новыми фортификационными сооружениями.
Впрочем, ВСУ также не сидят без дела. Кроме позиционной войны, которая длится все эти дни с приминением пулеметов, минометов, а иногда и 122-мм артиллерии, продолжаются учения наших сил. Речь о батальонных учениях, которые прошли в зоне АТО с применением танков и механизированных подразделений, а также штурмовых групп. На Николаевщине по сценарию "необъявленной войны" тренируются подразделения морской пехоты и боевая артиллерия с авиацией.
Учитывая войну последних дней, можно прогнозировать несколько направлений, на которых будут происходить обострения на майские праздники.
Вчерашние многочасовые бои под Авдеевкой, в которых боевики применили 120-мм и 82-мм минометы, а также 122-мм артиллерию дают понять, что в районе промзоны и Ясиноватского блокпоста продолжатся позиционные бои. Скорее всего, без продвижения вперед, так как ВСУ также как и боевики очень плотно окопались. Не исключены попытки прорыва террористов в районе шахты Бутовка, где со Спартака очень часто для обстрелов наших армейцев используются танки.
Кроме этого напряженной выглядит ситуация под Докучаевском, где в районе Еленовки и нашего Тарамчука продолжаются взаимные позиционные обстрелы. По причине того, что Тарамчук и наши позиции находятся рядом в поле, существует постоянная вероятность прорыва боевиков. Впрочем, гораздо более реалистичным выглядит попытка нашего прорыва линии Еленовка-Александровка с выходом в Кременец.
Вполне возможно новое обострение в районе Водяного, которое за последние сутки боевики крыли из 120-мм и 82-мм минометов. На Приморье вообще ситуация сложилась таким образом, что наши морпехи и боевики находятся в непосредственной близости. Наши воины окопались за 100 метров от высоты "Дерзкая" (или "Дерзкий" от названия кургана), которая под контролем боевиков и является ключевой на линии обороны Азов-Саханка, а также располагаются совсем рядом с Пикузами от которых всего 2 километра до Водяного. Как ВСУ заинтересованы в том, чтобы выбить боевиков из оккупированных Пикуз, так и террористы стремятся отбросить армейцев подальше, регулярно используя в собственных атаках БМП-2. Также возросла активность снайперов с появлением зеленки.
Однако бои, скорее всего, будут носить локальный характер. Понятно, что у ВСУ есть собственные приоритеты. Например, наступление мариупольской группировки в направлении Новоазовска с сопутствующим занятием района Пикуз, а также вспомогательным ударом по Тельманово, с использованием танков. Наступление Волновахской группировки в районе Докучаевска и Еленовки и перекрытие трассы Донецк - Горловка параллельно с продвижением на Светлодарской дуге в районе Калиновки. Впрочем, говорить сегодня о масштабных действиях, пожалуй, рановато. В условиях действия "минска" будут продолжаться позиционные бои за отдельные опорники, которые могут длиться месяцами. И майские не станут исключением.
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